Как поддержат производителей одежды в Новосибирске, рассказали в Минпромторге

- также предоставляются займы и микро кредиты на производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения в сумме от 5 000,0 до 100 000,0 тыс. рублей, от 1-5% годовых на срок до 5 лет. МКК Фонд микрофинансирования Новосибирской области предоставляет предпринимателям микрозаймы в размере до 5 млн. рублей под 9,5%.