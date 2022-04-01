Как поддержат производителей одежды в Новосибирске, рассказали в Минпромторге

Новосибирские бренды одежды продолжат реализовывать свои товары в условиях санкций - для них подготовили меры поддержки. Об этом сообщили Atas.info в министерстве промышленности и торговли Новосибирской области.
По данным минпромторга, в регионе работают около 550 швейных предприятий. Производители не преследуют цель заменить ушедшие зарубежные масс-маркеты - Zara, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear, Bershka, Mango – они сохраняют идею индивидуального подхода к клиентам.
«Для реализации таких планов отсутствуют соответствующие производственные мощности. Для увеличения производства одежды, обуви требуется сырье, которое закупалось в основном за границей, и для расширения производства требуется оборудование, которое тоже в основном закупается в Европе, Китае», - рассказали в министерстве.
Сейчас государство старается поддержать льготами отечественных производителей одежды, обуви и аксессуаров. В частности, малые и средние компании могут воспользоваться:
- кредитными каникулами;
- льготным кредитованием со ставкой 13,5-15%;
- продлением для них сроков уплаты налога за 2021 год и 1 квартал 2022 по упрощенной системе налогообложения.
- региональный Минпромторг продолжит оказывать поддержку в рамках государственной программы от 28.07.2015 № 291-п. Это возмещение части затрат на приобретенное предприятием новое оборудование в сумме до 20% его стоимости, но не более 10,0 млн. рублей.
- также предоставляются займы и микро кредиты на производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения в сумме от 5 000,0 до 100 000,0 тыс. рублей, от 1-5% годовых на срок до 5 лет. МКК Фонд микрофинансирования Новосибирской области предоставляет предпринимателям микрозаймы в размере до 5 млн. рублей под 9,5%.
«Сложившаяся сегодня ситуация создаёт беспрецедентные возможности для экспансии наших производителей на российском рынке. Масштабирование производств, повышение узнаваемости и качества продукции, развитие компетенций по международным стандартам», - ответили на запрос Atas.info в региональном минпромторге.
Сейчас на обсуждении у Минпромторга РФ программы, касающиеся поставки сырья и создании аукционных компаний для продажи войлочной шерсти, её сертификации и обработки на территории страны.
Напомним, ранее мы писали о новосибирских производителях женской одежды, которые могли бы составить достойную конкуренцию ушедшим из России зарубежным брендам.