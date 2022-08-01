Магазины H&M не открылись в Новосибирске 1 августа

Магазины H&M не открылись в Новосибирске 1 августа
Магазины H&M не открылись в Новосибирске 1 августа
Вчера, 13:07БизнесАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Торговые точки Н&М, которые должны были открыться 1 августа, не возобновили работу в Новосибирске. Информацию Atas.info предоставила работница ТЦ «Галерея» и жительница Хабаровска.

Жители города пришли в торгово-развлекательные центры «Аура» и «Галерея» с целью покупок в магазине H&M, но открытия так и не произошло – там собрался народ в ожидании, а им пришлось уйти расстроенными.

Девушка из Хабаровска на Дальнем Востоке также отметила, что в ТЦ «Броско Молл» не произошло открытия брендового магазина, хотя там тоже собрался народ для закупки.

Напомним, что компания в приостановила работу в России в начале весны 2022 года, но она планировала открыть ворота для покупателей с 1 августа и даже расклеила объявления на дверях магазинов.

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