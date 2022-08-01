Все пять заведений «Суши Wok» закрылись в Новосибирске в 2022 году

Все пять заведений «Суши Wok» закрылись в Новосибирске в 2022 году
Все пять заведений «Суши Wok» закрылись в Новосибирске в 2022 году
Вчера, 12:19БизнесФото: pixabay.com

Заведения «Суши Wok» закрылись в Новосибирске

В Новосибирске закрылись все заведения федеральной сети японской и паназиатской кухни «Суши Wok». Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС – он убрал все точки ресторана.

Заведения находились на улицах Авиастроителей, Блюхера, Гоголя, Дуси Ковальчук и Орджоникидзе. Как пишет "Континент Сибирь", сейчас вместо кафе на Орджоникидзе работает шоу-рум мужской одежды, а на улице Гоголя аптека.

Ранее на «Авито» продавали точки «Суши Wok» от 800 до 1,3 млн рублей. Отметим, что всего в мире работают 775 заведений японской и паназиатской кухни.

Напомним, питерская сеть «Пельмения» ушла с новосибирского рынка. Заведение пользовалось большой популярностью, так как позиционировала себя как семейное. Кроме того, закрылись и другие пельменные – «Дюжина» и «Пельмэн» (работает только одно кафе).

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостибизнес
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы