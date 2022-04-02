ТПП России предложила оказать поддержку отечественным маркетплейсам

Торгово-промышленная палата России выступила за расширение перечня системообразующих предприятий, чтобы ещё больше компаний смогли рассчитывать на поддержку, в том числе отечественные маркетплейсы. Об этом в эфире РБК заявил президент ТПП Сергей Катырин.
По словам руководителя палаты, в нынешнее время российские бизнесмены нуждаются в помощи. У многих возникли перебои с поставками, также им не доступны льготные кредиты.
Кроме того, Катырин считает, что нужно позаботиться и о рынке труда. В этом деле могла бы помочь программа, доказавшая свою эффективность в пандемию - ФОТ 2.0
«Это – кредиты под сохранение рабочих мест. Мы полагаем, что сейчас было бы правильно вернуться к этой теме», - отметил президент ТПП.
По прогнозам главы Торгово-промышленной палаты, санкции Запада задержаться ещё на долгое время. Нужно действовать с мерами поддержки сейчас, чтобы избежать крупных последствий для внутренней экономики в будущем.
Напомним, ранее Сергей Катырин предложил ввести пятилетний мораторий на пересмотр кадастровой стоимости земельных участков и недвижимости в помощь бизнесу.