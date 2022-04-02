В России могут ввести мораторий на пересмотр кадастровой стоимости

Руководитель ТПП РФ также отметил, что прошлые предложения по льготному кредитованию бизнеса и мораторию на проверки уже обрели жизнь. Сейчас предприниматели сталкиваются с перебоями в поставках, проблемой отсутствия доступных кредитов, поэтому им нужна поддержка.