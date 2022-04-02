В России могут ввести мораторий на пересмотр кадастровой стоимости

В России могут ввести мораторий на пересмотр кадастровой стоимости
В России могут ввести мораторий на пересмотр кадастровой стоимости
Сегодня, 12:33БизнесФото: pixabay.com
Эта мера позволит поддержать бизнес, считают в ТПП России.

Торгово-промышленная палата России предложила ввести мораторий на пересмотр кадастровой стоимости земельных участков и недвижимости сроком на пять лет. Об этом сообщил эфире РБК президент организации Сергей Катырин.

По словам главы палаты Катырина, эта мера позволит поддержать предпринимателей. Предложение вынесут на рассмотрение правительства в ближайшие дни.

«Мы уже обозначили некоторые из мер, которые мы предложили. Мы предложили на пять лет ввести мораторий на пересмотр кадастровой стоимости», - сказал президент палаты Сергей Катырин.

Руководитель ТПП РФ также отметил, что прошлые предложения по льготному кредитованию бизнеса и мораторию на проверки уже обрели жизнь. Сейчас предприниматели сталкиваются с перебоями в поставках, проблемой отсутствия доступных кредитов, поэтому им нужна поддержка.

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