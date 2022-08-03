Мэрия Новосибирска проиграла в суде кассацию о выплате 293 млн. рублей «АльянсСтрою»

Напомним, что речь идет о скандальной истории с несостоявшейся постройкой бизнес-центра рядом лицеем №22 «Надежда Сибири» на ул. Советской осенью 2018 года. По договору, подписанному мэрией Новосибирска, бизнес-центр мог построить «АльянсСтрой», после того, как достроит и передаст лицею спорткомплекс безвозмездно. Но после яростных протестов общественности, разрешение на строительство было отозвано, однако застройщик успел построить спорткомплекс для лицея на 95% и потребовал возмещения через суд.