Мэрия Новосибирска проиграла в суде кассацию о выплате 293 млн. рублей «АльянсСтрою»

Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК). Такова резолютивная часть постановления кассационной инстанции АС Западно-Сибирского округа, опубликованная на сайте «Электронное правосудие» после заседания, прошедшего в Тюмени 2 августа 2022 года.
То есть, оставлено в силе решение арбитражного суда Новосибирской области о взыскании с мэрии Новосибирска в пользу ООО «АльянсСтрой» 293 575 198 рублей 68 копеек и расходы по оплате судебной экспертизы в размере 441 000 рублей, принятое в декабре 2021.
Ранее суд округа отклонил ходатайство юристов мэрии об участии в процессе в режиме веб-конференции, в связи с плотным графиком заседаний. При этом стороны, находящиеся в Новосибирске, были заблаговременно проинформированы о заседании в Тюмени.
Напомним, что речь идет о скандальной истории с несостоявшейся постройкой бизнес-центра рядом лицеем №22 «Надежда Сибири» на ул. Советской осенью 2018 года. По договору, подписанному мэрией Новосибирска, бизнес-центр мог построить «АльянсСтрой», после того, как достроит и передаст лицею спорткомплекс безвозмездно. Но после яростных протестов общественности, разрешение на строительство было отозвано, однако застройщик успел построить спорткомплекс для лицея на 95% и потребовал возмещения через суд.
Суть иска - о взыскании стоимости фактически понесенных расходов на строительство незавершённого строительством объекта: общая площадь застройки 7 560,9 кв.м.
Городские власти Новосибирска официально называют спорткомплекс «самовольной постройкой» и оспаривают решение судов. Запрос Атас.инфо: будет ли мэрия платить, и есть ли в бюджете города средства на эти цели направлен в пресс-службу администрации города Новосибирска.
Вероятно, юристам мэрии остается обратиться с кассационной жалобой в Верховный суд РФ. В предыдущих инстанциях они проиграли раз за разом.
Напомним, что параллельно в арбитражном суде Новосибирской области продолжается процесс о банкротстве ООО «АльянсСтрой». Иск подало в марте 2022 года ООО «Центр», требующее с застройщика долг в размере 87 млн. рублей. Это дело пока еще в первой инстанции и постоянно откладывается. На его фоне дело о выплате 293 миллионов рублей в пользу ООО «АльянсСтрой» движется быстрее.