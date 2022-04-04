Фирма со странным телефоном банкротит «АльянсСтрой», отсудивший у мэрии 293 миллиона

ООО «АльянсСтрой» стало ближе к получению 293 575 198 рублей 29 марта 2022 года, когда арбитражный суд отклонил апелляцию мэрии Новосибирска. Но 11 апреля рассматривается заявление о признании «АльянсСтроя» банкротом. Претензии на 87 миллионов предъявляет ООО «Центр». Удивительно, но телефоны этих ООО совпадают.

Скандал на 293 миллиона Большим кушем для «АльянсСтроя» может закончиться нашумевшая история с несостоявшейся попыткой строительства бизнес-центра у лицея №22 «Надежды Сибири». Напомним, что осенью 2018 был громкий скандал: общественность и депутаты отстаивали пятачок земли в центре Новосибирска. Дело в том, что застройщик - «АльянсСтрой», взявшийся безвозмездно достроить спортзал для лицея, по договору мог построить здесь же коммерческий бизнес-центр с подземной парковкой. (Очень странно, как мэрия Новосибирска умудрилась стать одной из сторон, подписавших такой договор 30.08.2018?). Апелляция мэрии Новосибирска была отклонена Фото: atas.info Общественность взывала к президенту, точечная застройка обрела политический привкус. Мэру Анатолию Локоть пришлось отозвать разрешение на строительство бизнес-центра. Но «АльянсСтрой» успел на 95% построить школьный спорткомплекс, и предъявил в арбитражном суде претензии. Суд первой инстанции 09.12. 2021 постановил исковые требования к мэрии Новосибирска удовлетворить, выплатить «АльянсСтрой» стоимость фактически понесенных расходов в размере 293 575 198 рублей 68 копеек и расходы по оплате судебной экспертизы в размере 441 000 рублей. 29 марта 2022 апелляция мэрии Новосибирска была отклонена Седьмым арбитражным апелляционным судом в Томске. Но одновременно, в новосибирском арбитраже, вместо богатства, ООО «АльянСтрой» грозит банкротство. И в этом деле есть странности. Банкротство с одинаковыми телефонами Заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО «АльянсСтрой», подала бенефициар ООО «Центр» Сокотун Ирина Аркадьевна. И заседание по рассмотрению обоснованности ее заявления назначено на 11 апреля 2022. Ответчику - «АльянсСтрою», который имеет судебное решение о выплате 293 миллионов, истец предъявляет претензии на 87 млн. рублей. При этом, в базе «СПАРК Интерфакс» у ООО «Центр» и ООО «АльянсСтрой» указан один и тот же номер мобильного телефона, хотя адреса у компаний разные. «АльянсСтрой» зарегистрирован в Новосибирском районе, с.п. Морской сельсовет, п. Голубой Залив. А «Центр» в Новосибирске, на ул. Дуси Ковальчук д.274. Телефон судящихся компаний совпадает Фото: СПАРК-Интерфакс Дозвониться на номер, указанный, как официальный телефон ООО «Центр» и ООО «АльянсСтрой» не удалось. Но удалось дозвониться по официальному телефону ООО «Сейф», которым владеет Сокотун Ирина Аркадьевна, банкротящая «АльянсСтрой». Женщина, взявшая трубку, отозвалась на обращение Ирина Аркадьевна. Но узнав, что звонит журналист с вопросом о банкротстве «АльянсСтроя» сразу положила трубку со словами: «Вы неправильно набрали номер». Еще одно странное совпадение связано с фамилиями представителей сторон в суде. Среди представителей ООО «Центр» в деле о банкротстве «АльянсСтроя» указан Дегтяренко А. И. Примечательно, что человек с такой же фамилией и инициалами представлял «АльянсСтрой» в суде против мэрии Новосибирска. Atas.info будет следить за развитием ситуации.

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