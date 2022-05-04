IKEA в Новосибирске будет закрыта до конца лета

IKEA в ТРЦ «Мега» продолжит обслуживать клиентов, но только за «закрытыми дверями» до конца лета. Открытие пока невозможно из-за проблем с поставками.
Напомним, шведская сеть товаров для дома приостановила работу в России ещё в марте после объявления о начале спецоперации. Чуть позже о закрытии своих магазинов объявил французский гипермаркет спортивной одежды Decathlon.
Представители IKEA заверяли, что магазины вернутся к работе в мае. По этой причине сотрудников оставили с сохранением зарплаты – их перевели на склад.
Сейчас ИКЕА не принимает заказы от клиентов. По информации с официального сайта магазина, сеть продолжает выполнять гарантийные и другие обязательства перед покупателями. Делают возвраты и обмен товаров.