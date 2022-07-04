Названа стоимость общественных туалетов в Новосибирске - от 30 до 50 рублей

В Новосибирске на правом берегу платные туалеты стоят 50 рублей

На правобережье Новосибирска посещение туалета стоит от 30 до 50 рублей. Платные туалеты строили несколько компаний по концессионному соглашению. Однако жители города не раз жаловались на дорогостоящие санузлы (если туда сходит вся семья, то отдаст от 150 рублей).

Новосибирцы возмутились туалетом за 150 рублей на Михайловской набережной Большинство туалетов в Новосибирске от холдинга «Зоологика». Стоимость – 50 рублей. Всего – 7 туалетов. Прибыль компании в прошлом году составила 2,9 млн рублей, а чистая прибыль – 1,4 млн рублей. Один туалет в Центральном парке принадлежит компании «Оптосиб». Стоимость – 30 рублей. Прибыль компании в прошлом году – 50,1 млн рублей, чистая прибыль – 13,1 млн рублей, пишет НГС. Второй туалет в этом же парке является собственностью компании «Геотехпроект». Стоимость – 35 рублей. Прибыль за год – 986 тысяч рублей. Убыток – 1,4 млн рублей.

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