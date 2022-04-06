Фирма Adidas судится с новосибирским племзаводом «Ирмень» за 6,6 млн рублей

6 апреля 2022 года, в Арбитражном суде прошло первое заседание по иску немецкой компании Adidas к легендарному племзаводу «Ирмень» под Новосибирском. Культовый всемирный бренд спортивной одежды требует от производителя молока возмещение убытков на сумму свыше 6,6 млн за порчу одежды при пожаре двухлетней давности.

По данным суда, в конце 2020 года в одном из торговых центров на улице Большевистской в Новосибирске работала сельскохозяйственная ярмарка, участвовать в которой приехали представители нескольких фермерских хозяйств области. В том, числе молочную продукцию собственного производства там представлял племзавод «Ирмень». Базар был полон людей, свежие продукты быстро исчезали с прилавков – ничего не предвещало беды. Ближе к закрытию из молочного отдела повалил дым, заискрила проводка в холодильнике «Ирменя». Сотрудники торгового центра эвакуировали из здания посетителей и вызвали МЧС. А пока огнеборцы ехали на место, в помещении сработала система водяного пожаротушения. Это событие и привело к нынешнему судебному разбирательству. Фото: Медиахолдинг1Mi «Задымление произошло в отделе, где мы торговали. Вода залила все товары, досталось и магазину одежды Adidas, который находился за стеной от нас. Возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки, всё быстро устранили – там единственное – закоптилась стена… Всё было бы хорошо, если бы не сработала система пожаротушения. Оказалось, что вода залила одежду и обувь фирмы, а это уже брак. В итоге, они вещи утилизировали, подсчитали убытки и выдвинули требования к «Ирменю» о возмещении солидной суммы - 6 622 714 рублей», - рассказала Atas.info подробности дела представитель племзавода «Ирмень» Наталья. ЗАО «Ирмень» на арбитражном процессе оправдывает свою невиновность тем, что в торговом центре, где проходила ярмарка, специалисты выявили нарушения пожарной безопасности. Со слов ответчицы Натальи, в здании не было систем вентиляции – этот факт подтверждён специалистами. Теперь, чтобы отстоять свою позицию, им потребуется добиться проведения тщательной экспертизы. А это может затянуться ещё на несколько лет. На сегодняшнем заседании суда выступить представителям компании Adidas не удалось. Для выяснения позиции истца Atas.info готовит запрос в адрес немецкой фирмы. Следующий этап судебной тяжбы между знаменитым спортивным брендом и молочным хозяйством намечен на 27 апреля 2022 года. Напомним, в марте 2022 года компания Adidas закрыла собственные магазины в России, но при этом продолжает судиться с племзаводом. Также с российского рынка ушли не менее популярные масс-маркеты, со списком можно ознакомиться по ссылке.

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