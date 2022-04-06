Фирма Adidas судится с новосибирским племзаводом «Ирмень» за 6,6 млн рублей

По данным суда, в конце 2020 года в одном из торговых центров на улице Большевистской в Новосибирске работала сельскохозяйственная ярмарка, участвовать в которой приехали представители нескольких фермерских хозяйств области. В том, числе молочную продукцию собственного производства там представлял племзавод «Ирмень».
Базар был полон людей, свежие продукты быстро исчезали с прилавков – ничего не предвещало беды. Ближе к закрытию из молочного отдела повалил дым, заискрила проводка в холодильнике «Ирменя». Сотрудники торгового центра эвакуировали из здания посетителей и вызвали МЧС. А пока огнеборцы ехали на место, в помещении сработала система водяного пожаротушения. Это событие и привело к нынешнему судебному разбирательству.
«Задымление произошло в отделе, где мы торговали. Вода залила все товары, досталось и магазину одежды Adidas, который находился за стеной от нас. Возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки, всё быстро устранили – там единственное – закоптилась стена… Всё было бы хорошо, если бы не сработала система пожаротушения. Оказалось, что вода залила одежду и обувь фирмы, а это уже брак. В итоге, они вещи утилизировали, подсчитали убытки и выдвинули требования к «Ирменю» о возмещении солидной суммы - 6 622 714 рублей», - рассказала Atas.info подробности дела представитель племзавода «Ирмень» Наталья.
ЗАО «Ирмень» на арбитражном процессе оправдывает свою невиновность тем, что в торговом центре, где проходила ярмарка, специалисты выявили нарушения пожарной безопасности. Со слов ответчицы Натальи, в здании не было систем вентиляции – этот факт подтверждён специалистами. Теперь, чтобы отстоять свою позицию, им потребуется добиться проведения тщательной экспертизы. А это может затянуться ещё на несколько лет.
На сегодняшнем заседании суда выступить представителям компании Adidas не удалось. Для выяснения позиции истца Atas.info готовит запрос в адрес немецкой фирмы. Следующий этап судебной тяжбы между знаменитым спортивным брендом и молочным хозяйством намечен на 27 апреля 2022 года.
Напомним, в марте 2022 года компания Adidas закрыла собственные магазины в России, но при этом продолжает судиться с племзаводом. Также с российского рынка ушли не менее популярные масс-маркеты, со списком можно ознакомиться по ссылке.