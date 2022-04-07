ФАС проверит жалобу на завышение аренды в Центральном рынке Новосибирска

В Новосибирске антимонопольная служба организовала проверку жалоб продавцов Центрального рынка на завышение стоимости аренды. Об этом заявил руководитель УФАС по региону Дмитрий Сухоплюев.
Продавцы Центрального рынка пожаловались в УФАС о резком росте арендной ставки на 10 %. В сообщении новосибирцы обвинили руководство рынка.
Глава управления отметил, что ведомство уже направило письмо об ответственном ценообразовании в адрес администрации рынка. Помимо этого, уведомило о происходящем уполномоченные органы. Дмитрий Сухоплюев дополнил, что окончательного решения по данному делу еще нет.
Напомним, ранее УФАС не нашло нарушений в росте цен на сахар в Новосибирске. Не выявлено ни одного случая злоупотребления по накрутке цен, а также никакого сговора.