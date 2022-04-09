Гипермаркет Decathlon закрывается с 24 апреля в Новосибирске

Гипермаркет Decathlon закрывается с 24 апреля в Новосибирске
Гипермаркет Decathlon закрывается с 24 апреля в Новосибирске
Сегодня, 12:39БизнесФото: Википедия
Французская сеть успела проработать в Новосибирске всего 4 месяца.

В Новосибирске прекращает работу французский гипермаркет спортивных товаров Decathlon с 24 апреля. Объявление появилось на официальном сайте торговой сети.

Сообщается, что магазин закрывает временно из-за санкций. Это связано с проблемами поставки товаров.

Гипермаркет Decathlon находится в Новосибирске по адресу Фабричная, 59. Он начал работу 27 ноября 2021 года.

К слову, владельцами компании является семья Мюлье. Также им принадлежит гипермаркет строительных материалов Leroy Merllin, однако о его закрытии пока не объявлялось.

Напомним, в начале марта 2022 года в Новосибирске прекратила работу IKEA, которая располагалась в ТРЦ "Мега". При этом сотрудники магазина продолжили работу на складах магазина.

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