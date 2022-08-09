Уличные торговцы в Новосибирске лишились фруктов и овощей – их забрали во время рейда

В Новосибирске у уличных торговцев изъяли 221 кг фруктов и овощей

Чиновники мэрии Новосибирска конфисковали фрукты и овощи с уличных палаток на площади Калинина 8 августа. Эта продукция могла быть опасна для здоровья людей.

В очередной раз власти вышли на борьбу с нелегалами, которые продают в своих шатрах различные продукты. На этот раз рейд прошел в центре города. Только с одной точки вынесли 221 кг фруктов и овощей. По мнению специалистов, они не проходили контроль и в их безопасности можно усомниться. «Мы продукцию изымаем для проверки, потом можем вернуть, но продавать её уже нельзя. На таких рынках она, конечно, дешевле. Однако может быть опасна, ведь неизвестно даже откуда её привезли», - уточнила журналистам глава управления потребительского рынка мэрии Наталья Чагина. В Новосибирске за первое полугодие 2022 года выявили свыше 1400 нелегальных торговцев. На них составили протоколы.

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