«Национализация иностранных компаний потребует их приватизации» - экономист Коложвари

Какие зарубежные компании в России могут национализировать, как это скажется на качестве продукции и последует ли приватизация - выяснил Atas.info

Доцент кафедры ФРиФИ НГУЭУ, кандидат экономических наук Эдуард Коложвари рассказал в интервью Atas.info, чем для России обернется национализация крупных международных компаний, таких как - McDobald's, IKEA, Volkswagen и другие. Национализация — это передача земли, предприятий, транспорта или другого имущества, принадлежащего частным лицам в собственность государства. Эдуард Сергеевич, национализация - это верное решение с экономической точки зрения? Ситуация складывается интересная – арестованы резервы Центробанка, то есть, часть наших денег в руках у западных партнеров. У России тоже очень много имущества за границей, если мы сейчас что-то начнем у них забирать, то это для инвестклимата плохо, хоть они и сами всё бросили и ушли из России. С точки зрения общества – это решение правильное, ведь нужно с этим имуществом что-то делать, национализировать, а затем приватизировать, чтобы не прекращать работу предприятий, а передавать в частные руки. Магазин H&M уже закрылся в ТЦ "Галерея Новосибирск" Но мировые компании от национализации начнут терпеть большие убытки – они начнут предъявлять судебные претензии. Смогут ли национализированные компании соблюдать фирменные технологии производства продукции? Volkswagen мы такой же точно не сделаем. Но каждый бренд организован по разному: кто-то работает под маркой по системе франчайзинга, а другие работают напрямую, например, McDonald’s, который сотрудничает с иностранными партнерами. Эффективна ли национализация как средство борьбы с безработицей в России? Рабочие места могут сохраниться благодаря тому, что сначала будет национализация предприятий, а затем наступит приватизация, ведь бизнес не может находиться во владении правительства РФ – государственный бюджет не предусматривает подобного рода действий. Некоторые предприятия могут сохранить рабочие места, но, не факт, что все – это же стандарты западные. Мы работать привыкли по другим стандартам - кто-то уйдет, а кто-то придет в компании. Даже в случае национализации, точно так же работать предприятие не сможет? Один в один скопировать пока не получится. Может это наш шанс перенять западные технологии, но нужны хорошие собственники, которые быстро и грамотно выстроят работу. Люди у нас умные и смышленые - может это шанс для бизнеса. Новые собственники явно возникнут, а как они будут работать - это уже вопрос рынка. 10 марта стало известно, что Минэкономразвития РФ уже подготовило законопроект, который помешает иностранным компаниям массово покинуть Россию. Согласно проекту закона госкорпорации ВЭБ.РФ и Агентству по страхованию вкладов будет предоставлена возможность в быстром режиме брать под контроль управление в уходящих компаниях, а затем переоформлять бизнес в новую организацию и продать с молотка на открытых торгах. Власти будут выкупать предприятие, если не найдется желающих. Напомним, что организация «Общественная потребительская инициатива» направила в генпрокуратуру и правительство РФ список зарубежных компаний, которые подлежат национализации. В него попали всемирные бренды: IKEA, Volkswagen, Apple, Shell, McDonald's, Porsche, Microsoft, Toyota, H&M.

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