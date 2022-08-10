Мэрия Новосибирска ждет исполнительный лист о выплате 293 млн. рублей «АльянсСтрою»

Подробнее обо всех обстоятельствах скандальной истории: как стройка бизнес-центра в 2018 году была остановлена после протестов общественности, и что за договор был заключен мэрией Новосибирска с ООО «АльянсСтрой», и как этот договор заложил основу проигрышей юристов мэрии в суде первой инстанции, в апелляционном суде и суде кассационной инстанции – читайте в материалах Атас.инфо. А также - кто тем временем добивается банкротства ООО «АльянсСтрой».