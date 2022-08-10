Мэрия Новосибирска ждет исполнительный лист о выплате 293 млн. рублей «АльянсСтрою»

Мэрия Новосибирска ждет исполнительный лист о выплате 293 млн. рублей «АльянсСтрою»
Мэрия Новосибирска ждет исполнительный лист о выплате 293 млн. рублей «АльянсСтрою»
Сегодня, 11:02БизнесДмитрий ТростниковФото: Дмитрий ТростниковПерспектива выплаты за недостроенный спорткомплекс становится актуальнее
Мэрия Новосибирска рассмотрит вопрос выплаты 293 млн. рублей ООО «АльянсСтрой» после предъявления застройщиком исполнительного листа. В суде мэрия проиграла кассацию по делу о несостоявшемся строительстве бизнес-центра у лицея №22. Выплата огромной компенсации застройщику становится актуальнее.

До сих пор в деле о попытке «точечной застройки» бизнес-центра у лицея № 22 мэрия Новосибирска оспаривала решение суда первой инстанции, называла «самовольной постройкой» незавершенный школьный спорткомплекс, за который требует компенсацию застройщик не реализовавший скандальный проект.

Однако судя по последнему ответу из мэрии, напрашивается вывод, что городские власти начинают нехотя задумываться о необходимости исполнять решение суда. То есть - о выплате застройщику понесенных расходов, превышающих 293 млн. рублей.

«Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 09.12.2021 по делу № А45-15342/2020, вступившим в законную силу на основании постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2022, постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 02.08.2022, удовлетворены исковые требования ООО «АльянсСтрой», с мэрии города Новосибирска взыскана стоимость понесенных расходов в размере 293 575 198 рублей 68 копеек.

После предъявления ООО «АльянсСтрой» исполнительного листа, в соответствии с частью 2 статьи 318 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, мэрией города Новосибирска будет рассмотрен вопрос исполнения данного судебного акта», - сообщает департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в ответе на запрос.

Подробнее обо всех обстоятельствах скандальной истории: как стройка бизнес-центра в 2018 году была остановлена после протестов общественности, и что за договор был заключен мэрией Новосибирска с ООО «АльянсСтрой», и как этот договор заложил основу проигрышей юристов мэрии в суде первой инстанции, в апелляционном суде и суде кассационной инстанции – читайте в материалах Атас.инфо. А также - кто тем временем добивается банкротства ООО «АльянсСтрой».

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