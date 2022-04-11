Косметологи ищут аналоги ботоксу для сохранения цен на бьюти-процедуры в Новосибирске

Косметологи ищут аналоги ботоксу для сохранения цен на бьюти-процедуры в Новосибирске
Косметологи ищут аналоги ботоксу для сохранения цен на бьюти-процедуры в Новосибирске
Сегодня, 15:00БизнесФото: pixabay.com
На фоне нестабильной ситуации в России до 30 % подорожали услуги эстетической медицины. Хотя и до этого года «уколы красоты» не считались дешёвым удовольствием. Сейчас чтобы сохранить и снизить цены в будущем косметологи ищут альтернативы филлерам и ботулотоксинам.

Доктор медицинских наук, главврач сети многопрофильных клиник для всей семьи "1+1" Татьяна Овсянникова из Новосибирска рассказала Atas.info о том, что в прайс бьюти-процедуры у них не закладывается цена расходного материала, стоимостью более 1000 рублей. Это невыгодно клиентам так, как большая часть препаратов импортная – дорогостоящая.

Сейчас, чтобы сохранить цены и позицию на рынке услуг эстетической медицины, косметологи клиники ищут заменители филлеров и биоревитализантов. При этом отмечая, что российские аналоги ничуть не хуже западных.

«В России уже появились отечественные филлеры, сферогель, например, стоимость которых ниже импортных. Препараты можно использовать для биоревитализации и PRP-терапии или плазмолифтинга. Согласно клиническим рекомендациям и технологиям здесь мы еще избавляемся от балласта вспомогательных веществ, снижаем уровень аллергии», - отметила Татьяна Овсянникова.

Также специалист напомнила, что в Новосибирске есть Сибирское отделение Российской Академии наук и «Биофарм». Инновационные технологии этих организаций позволят найти достойную замену любым «ботоксам», маскам и пилингам.

Главный врач сети многопрофильных клиник "1+1" добавила, что в независимости от ситуации в стране спрос на омолаживающие инъекции не снижается. Женщины всегда хотят выглядеть красиво. Сейчас главная задача косметолога - на основе своих знаний, клинических рекомендаций и исследований найти альтернативу препаратам. А после доказать пациенткам, что действие наших аналогов не отличается от импортных.

Напомним, ранее визажист из Новосибирска Анастасия Бондаренко рассказала, чем заменить люксовую косметику в России после прекращения поставок импортной.

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