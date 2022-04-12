«АльянсСтрой» может обанкротиться, не дождавшись 293 миллионов от мэрии Новосибирска

Заседание о банкротстве ООО «АльянсСтрой» прошло в Арбитражном суде Новосибирска 11 апреля 2022. Застройщика, отсудившего у мэрии Новосибирска 293 млн. рублей, требует признать несостоятельным ООО «Центр». Судьба «АльянсСтрой» зависит от того, какое событие произойдет раньше: банкротство или выплата от мэрии.

В заседании Арбитражного суда о банкротстве ООО «АльянсСтрой» 11 апреля 2022, представитель застройщика Антон Дегтяренко участвовал по видеосвязи. Отсутствие стороны ответчика в зале заседания представитель ООО «Центр» Ольга Воловик назвала «злоупотреблением процессуальными правилами». Она заявила, что представитель ответчика не явился в суд, чтобы ему не вручили документы о новых претензиях на 42.7 млн. рублей, а ранее «должник лишил возможности» предоставить ему документы. Представитель ООО «Центр» дала понять, что должник избрал тактику тянуть время. А представитель «АльянсСтрой» Антон Дегтяренко заговорил о 293 млн. рублей, которые мэрия Новосибирска должна выплатить застройщику по решению арбитражного суда, вступившему в законную силу. Предоставить документы истцу помешали форс-мажорные обстоятельства – сломанная рука. Апелляцию отклонили: мэрия Новосибирска заплатит "АльянсСтрою" 293 млн. рублей Напомним, что застройщик «АльянсСтрой» приобрел скандальную известность осенью 2018 года. Попытка «АльянсСтрой» построить бизнес-центр возле лицея №22 «Надежда Сибири» в центре Новосибирска была остановлена после протестов общественности. Мэру Анатолию Локтю пришлось отозвать разрешение на строительство. Но «АльянсСтрой» успел на 95% построить спорткомплекс, безвозмездная передача которого лицею была условием строительства бизнес-центра. Арбитражный суд встал на сторону застройщика, и обязал мэрию Новосибирска оплатить его расходы - 293 млн. рублей. Атас.инфо сообщал, что 29 марта 2022 и апелляция мэрии была отклонена Седьмым апелляционным судом Томска. Мэрия Новосибирска считает недостроенный спорткомплекс "самовольной постройкой! Фото: Атас.инфо Однако, перспективы получить деньги с мэрии Новосибирска, для «АльянсСтроя» остаются туманны. Незавершенный спорткомплекс мэрия называет «самовольной постройкой» и готовит кассационную жалобу. На подачу кассации у мэрии есть два месяца, дальше уйдет время на ее рассмотрение, и даже при негативном исходе, остается возможность продолжать обжаловать… Тактика «АльянсСтроя» в деле о банкротстве тоже неспешна. В ходе заседания Антон Дегтяренко рассказывал о невозможности получить необходимую выписку в банке долгое время по неизвестной причине. Оспаривал сам факт задолженности и говорил о создании «искусственной задолженности». Предлагал принять во внимание перспективу получения «АльянсСтроем» 293 млн. рублей. Но так не смог дать ответ на вопрос судьи Евгения Пащенко, о судьбе 17 млн. рублей из первоначальных требований ООО «Центр» на 25 миллионов (получение 8 миллионов из этой суммы «АльянсСтрой» оспаривает). Фирма со странным телефоном банкротит «АльянсСтрой», отсудивший у мэрии 293 миллиона Тем не менее, «АльянсСтрой» получил очередную отсрочку в деле о банкротстве, которое тянется почти год. Заседание отложено, благодаря как раз тому, что ответчику вовремя не вручили новых претензией на 42.7 млн. рублей, а он должен с ними ознакомиться. Однако, новое заседание о банкротстве «АльянсСтрой» состоится раньше, чем истечет время подачи кассационной жалобы мэрией. Кто вперед? Договор, по которому «АльянсСтрой» задолжал ООО «Центр» был заключен 5 сентября 2017. За год до громких событий у лицея №22. Еще одно странное обстоятельство данного банкротства - совпадение телефонов ООО «Центр» и ООО «АльянсСтрой» в базе «СПАРК Интерфакс». Получить какие-либо пояснения Атас.инфо не удалось - представитель ООО «Центр» Ольга Воловик отказалась от комментариев. Фото: СПАРК-Интерфакс Дозвониться на номер, указанный, как официальный телефон и ООО «Центр», и ООО «АльянсСтрой» тоже не удалось. Но удалось дозвониться по официальному телефону ООО «Сейф», которым владеет Сокотун Ирина Аркадьевна, владеющая также ООО «Центр». Женщина, взявшая трубку, отозвалась на обращение Ирина Аркадьевна. Но узнав, что звонит журналист с вопросом о банкротстве «АльянсСтроя» сразу положила трубку со словами: «Вы неправильно набрали номер».

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