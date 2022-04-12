«Сибэко» против «Дискуса»: судебные разбирательства из-за долга в 262 млн рублей

Почему возникла «судебная война» между компаниями?

Борьба в судах возникла между «Сибэко» и ГК «Дискус» депутата Горсовета Новосибирска Алексея Джулая в 2021 году из-за задолженности за тепловую энергию перед СГК. На тот момент сумма долгов превышала 300 млн рублей. При этом раньше была договоренность, что СГК приостановит взыскание долгов непосредственно с жителей жилмассива «Плющехинский», а решением проблемы будет заниматься УК «Достойный сервис», которая подконтрольна Джулаю - она должна была перечислить собранные с населения деньги в СГК.