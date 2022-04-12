«Сибэко» против «Дискуса»: судебные разбирательства из-за долга в 262 млн рублей

АО «Сибэко», которая является частью Сибирской генерирующей компании (СГК), вынуждена подавать иски в суд на компанию «Дискус плюс», требуя расчета за тепловую энергию. Другие способы добиться выплаты многомиллионной задолженности неэффективны, по мнению энергетиков.
Осенью прошлого года энергетики хотели обанкротить «Дискус плюс». В апреле 2022 года возобновились интенсивные судебные процессы по взысканию задолженности с застройщика.
Борьба в судах возникла между «Сибэко» и ГК «Дискус» депутата Горсовета Новосибирска Алексея Джулая в 2021 году из-за задолженности за тепловую энергию перед СГК. На тот момент сумма долгов превышала 300 млн рублей. При этом раньше была договоренность, что СГК приостановит взыскание долгов непосредственно с жителей жилмассива «Плющехинский», а решением проблемы будет заниматься УК «Достойный сервис», которая подконтрольна Джулаю - она должна была перечислить собранные с населения деньги в СГК.
Однако появилась проблема, когда «Дискус» пытался учесть оплаты, поступившие за управляющую компанию, как погашение задолженности «Дискус-плюс», сообщал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков для Прецедента.
В сентябре 2021 года «Сибэко» потребовала признать «Дискус плюс» несостоятельным из-за долга в размере 33 млн рублей, но в октябре иск был отклонен, а производство по делу прекратилось. У застройщика накоплена огромная задолженность перед компанией за поставку тепловой энергии на жилмассиве «Плющихинский». 25 ноября прошлого года сумма задолженности достигла 195 млн рублей, в том числе и просроченная – 169 млн рублей, но теперь суммы гораздо больше.
«Общая сумма просроченной задолженности составляет – 262,8 млн рублей – она является предметом разбирательств между компаниями. Из них 4,8 млн рублей находится на исполнении в ФССП. 210 млн рублей – на рассмотрении в судах различных судебных инстанций. 47,5 млн рублей просроченной задолженности будет заявлены исковыми требованиями в суд в ближайшее время», - уточнили для Atas.info в СГК.
В настоящее время «Сибэко» (СГК) рассматривает вопрос о взыскании с «Дискус плюс» неустойки на общую сумму более 77 млн рублей, связанной с несвоевременными платежами за тепловую энергию.
«В течение апреля АО «Сибэко» также готовится к заседаниям по 12 искам в суде первой инстанции и по трем искам в суде апелляционной инстанции. СГК уже подавала иски в суд на банкротства «Дискус плюс», но были отказы из-за того, что компания выплачивала свои задолженности», - заявили в Сибирской генерирующей компании.
В компании «Дискус плюс» заявляли, что СГК якобы умышленно создает ситуацию, в которой появляется должник. Компания утверждала в 2021 году, что за девять месяцев перечислила АО «Сибэко» более 320 млн рублей, но СГК все равно обращалась в суд о признании компании банкротом.
Отметим, что изначально по жалобе СГК у управляющей компании «Достойный сервис» была отозвана лицензия на обслуживание домов жилмассива «Плющихинский», в связи с чем невозможно было принимать деньги у жителей за пользование тепловой энергией. Так и появилась задолженность перед ООО «Дискус плюс» – это и стало причиной возникновения задолженности перед СГК в размере 33 млн рублей. Фактически, задолженность «Дискуса» перед СГК являлась задолженностью местных жителей перед СГК.
Представители «Дискуса» предполагали, что подачи исков могут быть связаны с обслуживающими сетями, которые якобы интересуют «Сибэко».
Мэрия Новосибирска в конце 2021 года представила список застройщиков, которые должны деньги городу за аренду земли. На первом месте по объему долгов «Дискус-строй», связанная с депутатом горсовета Алексеем Джулаем. Точная сумма не называется, но компания на первом месте среди тех, кто должен больше 100 млн рублей.
Сибирская генерирующая компания в прошлом году тоже составляла список своих должников. Оказалось, что и там ООО «ДИСКУС плюс» задолжала за тепло более 340 млн рублей и выбилась в лидеры в списке топ-5 должников в Новосибирске.
Руководителем группы компаний «Дискус» является Алексей Юрьевич Джулай. Он выпускник Новосибирского электротехнического института. После службы в армии в 1987 году начал работать сварщиком, а уже в 1989 году Джулай организовал производственный кооператив «Водолей», который занимался ремонтно-строительными работами и изготовлением металлоизделий.
В 2000-х годах он открыл «Дискус» и начал строительство недорогого жилья в городе. В итоге группа компаний «Дискус» вела комплексную застройку больших площадок – это Плющихинский жилмассив в Октябрьском районе и Просторных жилмассив в Кировском районе Новосибирска. Несколько лет «Дискус» был лидером по объемам строительства жилья в Новосибирске.
В 2008 году Алексею Юрьевичу Джулаю приказом министра регионального развития Российской Федерации присвоено звание «Почетный строитель России». Спустя два года он был избран депутатом Совета депутатов города Новосибирска по 29-му избирательному округу Октябрьского района города. В 2013 году его также избрали президентом Федерации дзюдо Новосибирской области, а в сентябре 2015 года Джулай вновь был избран депутатом Совета депутатов города Новосибирска VI созыва по 29 избирательному округу.
Отметим, что в 2021 году Алексей Джулай задекларировал 12 млн рублей доходов. Список его имущества огромен - 81 земельный участок, которыми он владеет на правах индивидуальной собственности, доля еще в трех участках, две квартиры (общая площадь — 250 кв.м), два помещения площадью более 1 тысячи кв.м, здание (1700 кв.м), жилой дом (более 500 кв.м), а также доля в другом жилом доме. Он также владеет объектом незавершенного строительства (больше 2 тысяч кв.м), моторной лодкой, грузовиком КАМАЗ и автомобилем Mitsubishi Lancer.