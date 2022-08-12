Рейтинг самых богатых строителей-депутатов Новосибирска ко Дню строителя 2022

Иван Сидоренко, Заксобрание Новосибирской области

Глава группы компаний "Энергомонтаж" задекларировал в минувшем году 22 444 191 млн рублей. Любопытно, что в собственности у руководителя одной из самых крупных строительных компаний Новосибирска нет жилья, однако, ему принадлежат 20 нежилых помещений, самое крупное из которых имеет площадь 3 113 квадратных метра. Впрочем, три квартиры площадями 39, 116 и 138 квадратных метра находятся у него в пользовании. Похоже, что Иван Сидоренко заядлый байкер – автомобиля у него нет, зато депутату принадлежат два мотоцикла, Harley Davidson FLHXS и Honda NRX1800. Кроме того, народный избранник любит прокатиться по водной глади на гидроцикле Yamaha FX1800.