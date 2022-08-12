Рейтинг самых богатых строителей-депутатов Новосибирска ко Дню строителя 2022

Строители-депутаты лидируют по доходам среди своих коллег по депутатскому корпусу. В сфере строительства обороты исчисляются миллиардами рублей, так что неудивительно, что в депутатских декларациях встречаются такие суммы, от которых захватывает дух
Генеральный директор группы компаний "КПД-Газстрой" Евгений Покровский в 2021 году задекларировал доход в размере 75 397 637,67 рублей. В собственности у него находится квартира площадью 140 квадратных метров, вместе с супругой он владеет домом 349 кв. м. Кроме того, у главы крупной строительной корпорации есть несколько земельных участков и автомобиль Range Rover.
Сын Евгения Покровского Кирилл, директор по развитию ГК "КПД-Газстрой", занимает пост председателя постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике Совета депутатов Новосибирска. Он в 2021 году заработал немного меньше отца, но сумма все равно впечатляет - 68 111 826,74 рублей. Из недвижимости в собственности Покровского-младшего находится дом жилой площадью 389 кв. м, дача 268,5 кв. м, 5 земельных участков, 11 небольших квартир площадью от 55,1 до 72,6 кв. м), автомобиль Infiniti QX80, гидроцикл RXP.
Тройку самых богатых застройщиков замыкает Алексей Джулай, генеральный директор группы компаний "Дискус", который состоит в постоянных комиссиях по муниципальной собственности и по градостроительству Совета депутатов Новосибирска. 59 014 325,72 рублей – такой доход отразил Джулай в декларации за 2021 год. Как и положено строителю, он неплохо обеспечен жильем и владеет двумя домами площадью 196 и 585 квадратных метра и двумя квартирами 124 и 124 кв. м. На Джулая оформлено 84 различных земельных участка площадями от 425 до 12262 кв. м. Передвигается депутат на автомобиле Mitsubishi Lancer, а в исключительном случае может сесть за руль собственного грузового КАМАЗа 5511 или управлять моторной лодкой "Казанка М52".
Если первая тройка самых обеспеченных депутатов-строителей представляла партию "Единая Россия", то на четвертой строчке рейтинга расположился застройщик, прошедший в региональный парламент от Коммунистической партии. Директор компаний ООО "СК Центр" и ООО "Грандпарк" заработал в минувшем году 33 745 729 рублей. В собственности у Галитарова надодится жилой дом площадью 463 квадратных метра, два земельных участка, автомобили Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne. Кроме того, в пользовании депутата есть квартира площадью 81 кв. м.
Сын известного строителя, основателя концерна "Сибирь" Валерия Червова Дмитрий Червов, основатель ООО "Сибирь-Развитие" и еще ряда компаний, связанных со строительным бизнесом, заработал в 2021 году 31 044 258 рублей. В собственности у Червова-младшего есть квартира площадью 105 квадратных метра и 35 небольших нежилых помещений (от 16,5 до 21,7 кв. м). Еще одна квартира 287 квадратных метра числится за депутатом в пользовании. Кроме того, Дмитрий Червов владеет катером Mеridian-368.
Отец в 2021 году заработал немного меньше сына - 25 991 153 рублей. В собственности Червова-старшего есть садовый дом площадью 119 кв. м и квартира 62 квадратных метра. Еще одна квартира 90 кв. м. принадлежит ему на правах долевой собственности. Кроме того, на главу семьи записано два гаража и три нежилых строения. Так же депутат владеет снегоходом Ski-Doo Skandik SWT 600 ETEC и автомобилем УАЗ 29891.
Генеральный директор ООО "Первый Строительный фонд", заместитель председателя регионального парламента задекларировал за 2021 год 23 073 010 рублей. Из собственности у известного строителя есть только квартира площадью 126 квадратных метров. Ни земельных участков, ни автомобилей или какого-то другого движимого имущества у Майиса Мамедова нет.
Глава группы компаний "Энергомонтаж" задекларировал в минувшем году 22 444 191 млн рублей. Любопытно, что в собственности у руководителя одной из самых крупных строительных компаний Новосибирска нет жилья, однако, ему принадлежат 20 нежилых помещений, самое крупное из которых имеет площадь 3 113 квадратных метра. Впрочем, три квартиры площадями 39, 116 и 138 квадратных метра находятся у него в пользовании. Похоже, что Иван Сидоренко заядлый байкер – автомобиля у него нет, зато депутату принадлежат два мотоцикла, Harley Davidson FLHXS и Honda NRX1800. Кроме того, народный избранник любит прокатиться по водной глади на гидроцикле Yamaha FX1800.
Один их основателей группы компаний "Стрижи", бывший руководитель Агентства жилищного развития Новосибирской области на текущий момент формально практически полностью дистанцировался от строительного бизнеса. Но, тем не менее, в строительных кругах является авторитетной фигурой. За минувший год он отразил доход в размере 18 631 142 рублей. В собственности у Вячеслава Илюхина есть два автомобиля, Mercedes Benz VITO113CDI и Nissan NP300 Pick-up, квартира площадью 126 квадратных метра, два садовых дома площадями 132 и 180 квадратных метра, два земельных участка 3 391 и 1 724 квадратных метра принадлежат ему на правах долевой собственности.
Коллега Вячеслава Илюхина по бизнесу в ГК "Стрижи", заслуженный строитель РФ Илья Поляков летом 2022 года сложил полномочия председателя совета директоров ГК "Стрижи" и вышел из состава учредителей группы компаний. В прошлом году он заработал 14 934 324 рублей. На правах долевой собственности он владеет домом площадью 933 квадратных метра, несколькими земельными участками, самый крупный из которых имеет площадь 15 520 квадратных метра и 11 нежилыми помещениями. В личной собственности у депутата есть машина ВАЗ 21099 и три катера.