Архитектора из Новосибирска возмутила поддержка украинских программ по проектированию

Новосибирский архитектор обеспокоился ситуацией в строительной отрасли, а именно поддержкой украинских программ по проектированию зданий за неимением отечественных в нынешней ситуации. Свои опасения он озвучил в разговоре с Atas.info.

«Хочу рассказать о легкомыслии и наивности в строительной сфере. После развала советской стройшколы сложилась грустная картина в части расчетных комплексов – это, в том числе, система украинской разработки САПР. С её помощью автоматически проектируются здания детсадов, школ, больниц, считываются несущие каркасы, выявляется прочность строения. Так вот, эта программа поддерживается в текущей обстановке Россией. А ведь на своих официальных сайтах в разделе «Новости» её разработчики открыто поддержали Украинское правительство», - рассказал архитектор. Собеседник добавил, что представительство «Лира САПР» находится в России, но это не исключает того, что производитель может в любой момент изменить код программы, из-за чего нарушится работа российских специалистов. Кроме того, архитектора беспокоит вложение денег в систему, которая может финансировать нацармию. «Сейчас в нашей стране рынок делят Лира Софт (Россия), «Лира Сапр» (Украина) и «Скад» (Украина). А вот развития отечественных систем проектирования нет», - подытожил сибиряк. При этом в Минстрое Новосибирской области на запрос Atas.info ответили, что согласно постановлению регионального правительства от 16.11.2015 №1236 нашим архитекторам и строителям запрещается использовать иностранные продукты для государственных и муниципальных нужд. «Есть исключительные случаи по пункту 2 Постановления: «использование программного обеспечения, включенного в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза». Этот реестр создается для расширения российских систем рамках оказания мер поддержки», - пояснили в министерстве строительства. Кроме того, в ведомстве отметили, что программы для проектирования зданий каждая частная компания выбирает самостоятельно.

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