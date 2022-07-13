Первый дискаунтер «Магнита» открылся под Новосибирском

Первый дискаунтер «Магнита» открылся под Новосибирском
Первый дискаунтер «Магнита» открылся под Новосибирском
Вчера, 12:22БизнесАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Дискаунтер сети магазинов «Магнит» открылся в поселке Ордынское под Новосибирском – он называется «Моя цена».

Один из местных жителей рассказал Atas.info, что цены там действительно низкие, но внешний вид помещения оставляет желать лучшего – он похож на супермаркет 1990-х годов.

«Цены конечно дешевле нынешней «Пятерочки», но качество товара мне не сильно понравилось. Мы брали фирменные полуфабрикаты – мужу зашло на ура, а вот я даже есть не стала», - сказала Зоя Гришина.

Первые магазины появились в России еще два года назад, но первый добрался до новосибирцев только сейчас. В целом, туда лучше всего приезжать закупаться в больших количествах, но местные и так будут туда ходить.

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