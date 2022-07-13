Первый дискаунтер «Магнита» открылся под Новосибирском

Один из местных жителей рассказал Atas.info, что цены там действительно низкие, но внешний вид помещения оставляет желать лучшего – он похож на супермаркет 1990-х годов.
«Цены конечно дешевле нынешней «Пятерочки», но качество товара мне не сильно понравилось. Мы брали фирменные полуфабрикаты – мужу зашло на ура, а вот я даже есть не стала», - сказала Зоя Гришина.
Первые магазины появились в России еще два года назад, но первый добрался до новосибирцев только сейчас. В целом, туда лучше всего приезжать закупаться в больших количествах, но местные и так будут туда ходить.