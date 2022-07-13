В Новосибирске открыли инклюзивную кофейню с бариста с синдромом Дауна

В Новосибирске открыли инклюзивную кофейню с бариста с синдромом Дауна
В Новосибирске открыли инклюзивную кофейню с бариста с синдромом Дауна
Вчера, 11:15БизнесАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Необычная кофейня под названием «Шарлотка» начала работать на Серебренниковской в Новосибирске – там работает бариста с синдромом Дауна. Информацию предоставили в пресс-службе областной администрации.

Предприниматель открыл такое заведения при государственной поддержке – ему помогли деньгами для развития кофейня. Стартовый капитал им был выдан безвозвратно, поэтому теперь появилась еще одна работа для людей страдающих синдромом Дауна.

Владельцы кофейни могут получить статус социального предприятий – они прошли обучение в центре «Мой бизнес», поэтому смогут пользоваться особыми государственными услугами.

В целом, руководители нацелены развивать тенденцию трудоустройства работников с особенностями развития – так город станет лучше и появится больше рабочих мест для таких людей, ведь они не виноваты в том, что имеют такое заболевание.

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