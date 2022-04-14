В Новосибирске владелец батутного центра получил условный срок за травмы у 11 детей

В Новосибирске осудили владельца батутного центра. Об этом проинформировали в прокуратуре.
По версии следствия, с 2016 по 2017 год в батутном центре «Эверси» пострадали 11 детей. Владельцем центра был Андрей Кожевников. Основной причиной травмирования несовершеннолетних, являлись нанятые некомпетентные инструкторы.
«11 несовершеннолетним оказаны услуги, связанные с прыжками на батуте, в ходе которых они получили телесные повреждения. Например, один мальчик после прыжка в яму с поролоновыми кубами получил ушиб спины, а другой, – при падении на батуте, - получил компрессионный перелом 2 позвонков шейного отдела позвоночника (оценивающийся как тяжкий вред здоровью)», - добавили в прокуратуре.
Следствие уверено, что Кожевников взял на должность работников, которые не имеют специального образования в сфере физической культуры и спорта. При этом в суде владелец центра настаивал на том, что пострадавшие дети получили травмы по собственной неосторожности.
Суд посчитал аргументы бизнесмена не убедительными. Владельцу батутного центра дали два года условно со штрафом в 100 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.