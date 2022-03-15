Завод PepsiCo заработает летом 2022 года в Новосибирской области

Строить завод PepsiCo в регионе начали еще в 2020 году. Запустить предприятие хотели в конце 2021 года, однако позже сроки сдвинулись. Как заявили в компании, строительство на территории промышленно-логистического парка в области не остановится, не смотря на прекращение работы главной компании PepsiCo в России.