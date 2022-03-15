Завод PepsiCo заработает летом 2022 года в Новосибирской области

Завод PepsiCo заработает летом 2022 года в Новосибирской области
Завод PepsiCo заработает летом 2022 года в Новосибирской области
Сегодня, 10:29БизнесФото: Instagram
Там запустят 5 из 6 производственных линий.

Завод PepsiCo в Новосибирской области заработает летом 2022 года. Об этом пишет издание «Ъ-Сибирь», ссылаясь на информацию от управляющей компании ПЛП.

Строить завод PepsiCo в регионе начали еще в 2020 году. Запустить предприятие хотели в конце 2021 года, однако позже сроки сдвинулись. Как заявили в компании, строительство на территории промышленно-логистического парка в области не остановится, не смотря на прекращение работы главной компании PepsiCo в России.

Открыть предприятие хотят в конце лета 2022 года. Там запустят 5 из 6 производственных линий. Ранее в компании заявляли, что инвестиции в реализацию проекта возрастут из-за подорожания строительных материалов.

Предполагается, что на заводе будут изготавливать сухарики «ХрусTeam» и чипсы Lay’s. Поставлять продукцию хотят по Сибири, Уралу и Дальнему Востоку.

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