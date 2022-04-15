Агрегатор такси «Ситимобил» перестал работать в Новосибирске с 15 апреля

В Новосибирске в пятницу, 15 апреля больше не работает «Ситимобил». Об этом рассказали на официальном сайте компании.
Известно, что «Ситимобил» принял решение закрыться еще 31 марта. Сегодня, 15 апреля агрегатор такси перестал принимать заказы от пассажиров.
В компании добавили, что закрытие «Ситимобил» - это не ребрендинг и не переход на другое юридическое лицо. Для полного завершения деятельности понадобится еще месяц. За это время водители самостоятельно смогут вывести деньги со своего баланса. После этого приложение автоматически отключится, а персональные данные удалят с сервисов.
Ранее в СМИ писали, что компания приняла такое решение потому что «Ситимобил» так и не стал прибыльным. Кроме того, служба «ВКонтакте» созданная совместно с «Ситимобилом» тоже прекращает свою работу 15 апреля. По данным 2ГИС, филиал удалён из справочника.
"Возможно, он закрылся насовсем либо временно не работает", - указано в 2ГИС.
Ранее Atas.info писал, что в России больше не будет такси от «Ситимобил», но сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит работать.
«Акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» приняли решение о прекращении деятельности компании», - рассказали представители сервиса.