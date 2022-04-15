Агрегатор такси «Ситимобил» перестал работать в Новосибирске с 15 апреля

В компании добавили, что закрытие «Ситимобил» - это не ребрендинг и не переход на другое юридическое лицо. Для полного завершения деятельности понадобится еще месяц. За это время водители самостоятельно смогут вывести деньги со своего баланса. После этого приложение автоматически отключится, а персональные данные удалят с сервисов.