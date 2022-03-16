«Яндекс» заявил о продаже сервисов «Новости» и «Дзен»

«Яндекс» заявил о продаже сервисов «Новости» и «Дзен»
«Яндекс» заявил о продаже сервисов «Новости» и «Дзен»
Сегодня, 05:25БизнесФото: Медиахолдинг1Mi

«Яндекс» заявил о продаже сервисов «Новости» и «Дзен»

В числе потенциальных покупателей сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» - холдинг VK.

«Яндекс» заявил о намерении продать сервисы «Новости» и «Дзен» холдингу VK. Об этом пишет РБК.

По данным источников СМИ, знакомых с ситуацией, продажа сервисов «Яндекс» связана с изменениями экономической ситуации. Компания планирует после заняться развитием технологий и городских сервисов.

В настоящий момент переговоры о купле-продажи «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» ведутся с несколькими компаниями. Как оказалось, один из потенциальных покупателей – холдинг VK (во Вконтакте).

Детали обсуждений пока не известны. Также не понятно, как изменится работа «Яндекса» и её основная страница после продажи сервисов.

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