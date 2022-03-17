Президент Федерации рестораторов уверен в скором восстановлении рынка HoReCa в Сибири

Бурковский выразил надежду на то, что все компании, которые ушли с рынка – вернутся обратно

Президент Федерации рестораторов Владимир Бурковский уверен в скором восстановлении рынка HoReCa в Сибири. По его словам, сейчас достаточно оптимистичный прогноз. Соответствующее заявление появилось в Телеграм-канале. HoReCa – это гостинично-ресторанный бизнес или общепит. Сейчас Владимир Бурковский начнет тесно взаимодействовать с министерством промышленности и торговли по региону. «Для того чтобы не было неожиданных поднятия каких-то бешенных цен на продукцию, которую мы делаем, мы конечно сейчас подготавливаемся. Вот, например, сейчас решили совместно с нашим министерством сделать некий штаб, и позвать туда основных поставщиков продукции, чтобы мы понимали – почему поднимаются цены, можно ли их снизить? Когда ожидать следующего прихода ключевых продуктов, таких, как сахар, мука? Чтобы не было ни у кого никаких иллюзий, что вдруг все пропадет. Нет конечно – все будет», - заявил Владимир Бурковский. По его словам, сейчас идет упор с работой с местными фермерами. Они начнут поставлять продукцию, ушедшую с рынка. Предприниматели предлагают товары по меньшей стоимости, чем крупные предприятия. Бурковский выразил надежду на то, что все компании, которые ушли с рынка – вернутся обратно. Нам остается лишь переждать.

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