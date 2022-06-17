Казахстан, Узбекистан: первые арбузы из Азии появились на новосибирских прилавках

Стоимость не фиксированная. Цена начинается от 70 рублей за килограмм. Самые дорогие арбузы продают за 120 рублей за кило. Добавим, что арбузы из других стран имеются в Новосибирской области уже с апреля. Продавцы уверяют, что они сладкие, однако некоторые сибиряки жалуются на вкус травы. По мнению заядлых арбузоедов, сочные плоды появляются только в августе.