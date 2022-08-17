Поправки в закон о рекламе ощутимо ударят по рынку и слегка по бюджету Новосибирска

В случае создания единого оператора цифровых рекламных конструкций новосибирские агентства наружной рекламы понесут потери, на городском бюджете это отразится в меньшей степени. Дело в том, что в Новосибирске до сих пор собирают с рекламщиков меньше денег, чем в других городах

В Новосибирске насчитывается около 2 тысяч различных носителей наружной рекламы, сообщили Atas.info в муниципальном управлении художественного облика города. При этом, по данным аудита, проведенного в январе 2022 года, более 240 поверхностей размещены незаконно, подчеркнули в ведомстве. По данным операторов рынка, к категории цифровых носителей, попадающих под действие законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении, в Новосибирске относятся около 150 конструкций. Рекламные агентства пугают потерями Таки образом, на первый взгляд, сложно говорить о серьезном переделе рекламного рынка в городе в случае, если на федеральном уровне будет принято решение о создании единого оператора. Однако, по мнению ведущих рекламных агентств Новосибирска, принятие предлагаемых поправок в законодательство приведет к негативным последствиям. Поправки в закон о рекламе бросили вызов региональным властям "После создания единого оператора остальные участники рынка потеряют возможность формирования качественной адресной программы. У регионов будет изъято ключевое полномочие — планирование схемы размещения рекламных конструкций, что фактически создает прецедент вмешательства коммерческой компании в полномочия власти. Органы местного самоуправления будут обязаны согласовывать любую установку или демонтаж рекламных конструкций, их содержание с единым оператором. Он получает исключительное право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 30 лет без проведения торгов, право на отказ от таких разрешений", - говорится в обращении, направленном в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, председателя регионального Законодательного собрания Андрея Шимкива, спикера горсовета Дмитрия Асанцева, депутатов Госдумы от Новосибирской области и ряд других структур. Обращение подписали представители филиала ООО "Гэллэри Сервис" в Новосибирске, ООО "Транспортная Реклама", ООО "РИМ", ООО "Рекламные технологии", ООО "Группа компаний АРтБизнесЛайн", ООО РА "ТАСС-Медиа", ООО "Виджет", ООО "Магистраль Медиа" и ООО РА "Голливуд 11". Сколько получает от рекламы бюджет Сегодня в Новосибирске договоры на право размещения наружной рекламы заключаются по результатам аукциона, при плане на 2021 год 90 млн рублей в бюджет поступило около 120 млн, сообщили в управлении художественного облика города. С учетом того, что общий размер бюджета Новосибирска на 2022 год составляет 65 млрд рублей, сумма невеликая, и если даже допустить, что носители цифровой рекламы уйдут в ведение единого оператора, говорить о каких-то заметных потеря для бюджета не приходится. Новосибирск не Москва, где доля "цифры" в наружке 50%. Именно гигантский столичный рекламный рынок больше всего ощутит на себе последствия планируемых нововведений. Цыганские проклятия: на рекламах в Новосибирске строители наводят порчу Но логично возникает вопрос – а почему казна Новосибирска получает так мало денег от размещения в городе наружной рекламы? Если мы посмотрим на другие города-милионники, то выяснится, что в 2021 в Нижнем Новгороде платежи в бюджет со стороны рекламных агентств составили 245 млн рублей, в Екатеринбурге — 252 миллионов. При этом объем рекламы на улицах этих городов меньше. "Поступления в бюджет нас не устраивают", - соглашается начальник управления художественного облика города Олег Хорошунов. По словам главы профильного ведомства, необходимо совершенствовать систему ценовых аукционов, чтобы не повторялась стандартная ситуация когда если первый участник не заключает договор, он не заключается и со вторым. "Человек может задрать цену до бесконечности, а потом отказаться от заключения. Такого опыта уже нет нигде в стране. В ближайшее время мы тоже от этого уйдем и увеличим задаток, чтобы не было таких шантажистских вещей", - подчеркивает Хорошунов. Преференции для игроков рекламного рынка Грядущие изменения на рекламном рынке накладываются на ситуацию общей нестабильности и экономического спада, что неизбежно повлечет за собой и уменьшение рекламного рынка. В этой связи муниципалитет подготовил ряд мер поддержки для игроков рынка. Глава «Авито» назвал поправки в закон «О рекламе» экономическим вандализмом "Для крупных операторов рекламного рынка предусмотрены такие меры поддержки, как мораторий на начисление неустойки за нарушение срока внесения платы на срок не более одного месяца по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и сокращение объема социальной рекламы, размещаемой на территории города Новосибирска в рамках обязательств, данных рекламораспространителями по заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 50 %", - говорится в ответе мэрии на запрос Atas.info.

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