Обанкротилось детище Чубайса в новосибирском ПЛП – «Лиотех-Инновации»

Завод компании «Лиотех» открылся в Новосибирске в 2011 году как проект «Роснано» и китайской Thunder Sky Group. Общий объем инвестиций составил более 13,5 млрд рублей. К 2013 году он должен был выйти на проектную мощность 400 млн ампер-часов, но в 2014 году производство было приостановлено из-за низкого спроса на литий-ионные аккумуляторы. С 2016 года завод находился в процедуре банкротства, сообщает Infopro54.ru.