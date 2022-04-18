Обанкротилось детище Чубайса в новосибирском ПЛП – «Лиотех-Инновации»

Самобанкротство «Лиотех-Инноваций» состоялось 15 апреля 2022. Арбитражный суд Новосибирской области признал обоснованным заявление должника о признании его несостоятельным (банкротом). И ввел в отношении ООО «Лиотех-Инновации» процедуру банкротства – наблюдение. Cумма иска 432 млн. рублей. По данным СПАРК-Интерфакс компания субсидировалась государством, в ней работало 114 сотрудников.
Ситуация печально контрастирует с началом нашумевшего проекта в Промышленно-Логистическом Парке под Новосибирском.
Завод компании «Лиотех» открылся в Новосибирске в 2011 году как проект «Роснано» и китайской Thunder Sky Group. Общий объем инвестиций составил более 13,5 млрд рублей. К 2013 году он должен был выйти на проектную мощность 400 млн ампер-часов, но в 2014 году производство было приостановлено из-за низкого спроса на литий-ионные аккумуляторы. С 2016 года завод находился в процедуре банкротства, сообщает Infopro54.ru.
Однако, в феврале 2017 на производственную площадку ООО «Лиотех-Инновации» приезжал Анатолий Чубайс, возглавлявший в тот момент ГК «Роснано». По завершении осмотра губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и Анатолий Чубайс приняли участие в совещании по вопросам стратегии развития ООО «Лиотех-Инновации».
В то время надежды были связаны с поставками батарей для 80 троллейбусов с автономным ходом в Санкт-Петербурге. В 2019 году компания заключила мировое соглашение с кредиторами и вышла из процедуры банкротства.
Однако просрочка платежа на 912 млн. рублей стала причиной новых претензий «Роснано». 31 января 2022 ООО «Лиотех-Инновации» подало заявление о банкротстве.
А в марте 2022 Анатолий Чубайс уехал из России. 15 апреля нынешний глава «Роснано» Сергей Куликов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить работу компании за 2010–2020 годы, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс. В письме Куликова указывается, что за 2010–2020 годы объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 млрд. рублей. Обязательства ГК «Роснано» превысили ее активы еще в 2016 году и появились признаки несостоятельности компании.