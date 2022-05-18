Директор сменился на предприятии «Анозит» в Новосибирской области

Химический завод некоторое время был вовсе без директора, а последний исполняющим обязанности был Олег Бенцлер. Игорь Кулаков, который был до него, покинул свой пост из-за претензий от полиции, хотя работники защищали своего руководителя.
Новый директор Игорь Иванов до своего назначения возглавлял ФКП «Саранский механический завод», сообщает городской портал «Аспект».
Федеральное казенное предприятие «Анозит» (ФГУП «Куйбышевский химзавод»), — самое крупное предприятие городе Куйбышев. 28 декабря 1958 года была выпущена первая продукция — перекись водорода. Предприятие единственное в РФ производит перхлорат аммония, который является основным компонентом твердых ракетных топлив.