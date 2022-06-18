"Макдональдс" после ребрендинга начал работу в Новосибирске

Первый ресторан быстрого питания на месте свернувшего бизнес в России McDonald's принял посетителей в Новосибирске. Вывесок на нем пока нет, официальное открытие всех заведений сети запланировано на воскресенье, 19 июня

В Новосибирске в субботу, 18 июня, начал работу первый обновленный ресторан быстрого питания "Макдоналдс". На заведении, расположенном рядом с метро "Гагаринская", пока нет вывески, ранее было объявлено, что 19 июня все рестораны сети официально начнут работу под названием "Вкусно и точка". Фото: Дмитрий Антипов Интерьер заведения практически не изменился, равно как и блюда. Корреспондент Atas.info, попробовавший бургер, подтверждает, что это тот самый бургер, который можно было приобрести и ранее, под прежней вывеской. Фото: Дмитрий Антипов В Москве и в Санкт-Петербурге на прошлой неделе были открыты более 50 ресторанов, сменивших название с McDonald's на "Вкусно и точка". Новый бренд обещает сохранить все технологии по приготовлению всеми любимых блюд.

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