"Макдональдс" после ребрендинга начал работу в Новосибирске

"Макдональдс" после ребрендинга начал работу в Новосибирске
"Макдональдс" после ребрендинга начал работу в Новосибирске
18 июня, 16:18БизнесФото: Дмитрий Антипов
Первый ресторан быстрого питания на месте свернувшего бизнес в России McDonald's принял посетителей в Новосибирске. Вывесок на нем пока нет, официальное открытие всех заведений сети запланировано на воскресенье, 19 июня

В Новосибирске в субботу, 18 июня, начал работу первый обновленный ресторан быстрого питания "Макдоналдс". На заведении, расположенном рядом с метро "Гагаринская", пока нет вывески, ранее было объявлено, что 19 июня все рестораны сети официально начнут работу под названием "Вкусно и точка".

Фото:Дмитрий Антипов

Интерьер заведения практически не изменился, равно как и блюда. Корреспондент Atas.info, попробовавший бургер, подтверждает, что это тот самый бургер, который можно было приобрести и ранее, под прежней вывеской.

Фото:Дмитрий Антипов

В Москве и в Санкт-Петербурге на прошлой неделе были открыты более 50 ресторанов, сменивших название с McDonald's на "Вкусно и точка". Новый бренд обещает сохранить все технологии по приготовлению всеми любимых блюд.

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