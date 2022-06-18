"Макдональдс" после ребрендинга начал работу в Новосибирске

В Новосибирске в субботу, 18 июня, начал работу первый обновленный ресторан быстрого питания "Макдоналдс". На заведении, расположенном рядом с метро "Гагаринская", пока нет вывески, ранее было объявлено, что 19 июня все рестораны сети официально начнут работу под названием "Вкусно и точка".
Интерьер заведения практически не изменился, равно как и блюда. Корреспондент Atas.info, попробовавший бургер, подтверждает, что это тот самый бургер, который можно было приобрести и ранее, под прежней вывеской.
В Москве и в Санкт-Петербурге на прошлой неделе были открыты более 50 ресторанов, сменивших название с McDonald's на "Вкусно и точка". Новый бренд обещает сохранить все технологии по приготовлению всеми любимых блюд.