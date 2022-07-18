Шведская компания Н&M закрывается и устраивает распродажу в Новосибирске

Н&M объявила распродажу в Новосибирске

Одна из крупнейших компаний Н&M объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщается на официальном сайте H&M Group. На время закрытия бизнеса работа магазинов возобновится для распродаж.

«H&M Group приостановила все продажи в России. Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране», - говорится в заявлении шведской компании. Компания считает невозможным продолжение деятельности в России в текущих условиях. Шведская компания Н&M заявила, что откроет свои магазины для распродажи, а затем полностью уйдет с российского рынка. Недавно таким же способом с рынка ушла шведская компания ИКЕА в Новосибирске. Магазин также устроил распродажу, которая еще не закончилась. В новосибирских ТЦ было три магазина Н&M – в «Галерея НСК» - два, а в «Ауре» - 1. Однако какие именно откроются магазины – неизвестно (онлайн или павильоны в этих центрах). Дата распродажи пока неизвестна.

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