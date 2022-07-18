Шведская компания Н&M закрывается и устраивает распродажу в Новосибирске

Шведская компания Н&M закрывается и устраивает распродажу в Новосибирске
Шведская компания Н&M закрывается и устраивает распродажу в Новосибирске
18 июля, 14:55БизнесФото: Медиахолдинг1Mi

Н&M объявила распродажу в Новосибирске

Одна из крупнейших компаний Н&M объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщается на официальном сайте H&M Group. На время закрытия бизнеса работа магазинов возобновится для распродаж.

«H&M Group приостановила все продажи в России. Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране», - говорится в заявлении шведской компании.

Компания считает невозможным продолжение деятельности в России в текущих условиях. Шведская компания Н&M заявила, что откроет свои магазины для распродажи, а затем полностью уйдет с российского рынка.

Недавно таким же способом с рынка ушла шведская компания ИКЕА в Новосибирске. Магазин также устроил распродажу, которая еще не закончилась. В новосибирских ТЦ было три магазина Н&M – в «Галерея НСК» - два, а в «Ауре» - 1. Однако какие именно откроются магазины – неизвестно (онлайн или павильоны в этих центрах). Дата распродажи пока неизвестна.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостисегодняРоссиябизнес
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы