McDonald’s продаст бизнес предпринимателю из Сибири

McDonald’s продаст бизнес предпринимателю из Сибири
McDonald’s продаст бизнес предпринимателю из Сибири
19 мая, 19:41БизнесАлександр КондратьевФото: Yandex.ru
Компания McDonald’s продает свой бизнес в России предпринимателю из Сибири Александру Говору, который является учредителем компании «ГиД».

Бизнесмен владеет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Сам он родился в Новокузнецке, где и открывал по франшизе свои первые точки общепита.

Рестораны вернутся к привычной работе в России уже в середине июля 2022 года, но под другим брендом. Планируется сменить логотип, название и некоторые позиции меню.

Стоит отметить, что во многих городах России McDonald’s так и не закрывался, потому что они были по франшизе, а вот в Москве и Санкт-Петербурге оказались почти все закрыты, но уже скоро они возобновят свою работу.

Как это коснется цен и разнообразия позиций меню – пока неизвестно. Также еще не понятно, затронут ли такие изменения качества продукции.

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