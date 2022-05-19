McDonald’s продаст бизнес предпринимателю из Сибири

Бизнесмен владеет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
Сам он родился в Новокузнецке, где и открывал по франшизе свои первые точки общепита.
Рестораны вернутся к привычной работе в России уже в середине июля 2022 года, но под другим брендом. Планируется сменить логотип, название и некоторые позиции меню.
Стоит отметить, что во многих городах России McDonald’s так и не закрывался, потому что они были по франшизе, а вот в Москве и Санкт-Петербурге оказались почти все закрыты, но уже скоро они возобновят свою работу.
Как это коснется цен и разнообразия позиций меню – пока неизвестно. Также еще не понятно, затронут ли такие изменения качества продукции.