Обманутые дольщики ЖК «Новомарусино» в Новосибирске поздравили застройщика-мошенника

Обманутые дольщики ЖК «Новомарусино» в Новосибирске поздравили застройщика-мошенника
Обманутые дольщики ЖК «Новомарусино» в Новосибирске поздравили застройщика-мошенника
19 мая, 13:19БизнесФото: novosibirsk.novostroy.suЖК "Новомарусино"
Новосибирцы поздравили с юбилеем застройщика, который обманул их с получением квартиры.

Обманутые дольщики жилищного квартала «Новомарусино» записали видеопоздравление, адресованное Вадиму Варвянскому. Мужчина являлся застройщиком знаменитого ЖК. Сейчас ему исполнилось 50 лет. Новосибирцы в поздравлении напомнили Варвянскому, что до сих пор так и не получили квартиру, при этом они выплачивают ипотеку.

«Через два года уже юбилей, а своей квартиры нет. Я работаю водителем троллейбуса в две смены, чтобы прокормить своего ребенка и заплатить за несуществующую ипотеку. Плачу за нее уже на протяжении 6 лет», - цитирует «Прецедент» одну из обманутых дольщиков.

Добавим, Вадим Варвянский стал фигурантом уголовного дела. Правоохранители предъявили ему статьи – злоупотребление полномочиями и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Следствие считает, что застройщик «Новомарусино» собрал с дольщиков более миллиарда рублей, вывел их в аффилированные фирмы, но дома так и не построил. Среди пострадавших 1000 человек. В 2020 году девелопера отправили в СИЗО, а в 2021 году смягчили наказание и отпустили под домашний арест.

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