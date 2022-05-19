Обманутые дольщики ЖК «Новомарусино» в Новосибирске поздравили застройщика-мошенника

Добавим, Вадим Варвянский стал фигурантом уголовного дела. Правоохранители предъявили ему статьи – злоупотребление полномочиями и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Следствие считает, что застройщик «Новомарусино» собрал с дольщиков более миллиарда рублей, вывел их в аффилированные фирмы, но дома так и не построил. Среди пострадавших 1000 человек. В 2020 году девелопера отправили в СИЗО, а в 2021 году смягчили наказание и отпустили под домашний арест.