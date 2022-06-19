Роскошный аквапарк с аттракционами продают под Новосибирском за 11 млн рублей

Роскошный аквапарк с аттракционами продают под Новосибирском за 11 млн рублей
Роскошный аквапарк с аттракционами продают под Новосибирском за 11 млн рублей
Вчера, 14:32БизнесФото: Авито

Под Новосибирском продают огромный аквапарк у реки за 11 млн рублей

В Сузунском районе Новосибирской области выставили на продажу масштабный аквапарк с баней, сауной и аттракционами – владелец просит почти 11 млн рублей.

Аквапарк находится в Сузуне на берегу реки Сузунка. Владелец выставил объявление о продаже на одном из бесплатных сайтов, где указал, что общая площадь земли достигает 3,2 гектара.

Указано, что на территории есть пять бассейнов, нaвесы для кopпорaтивов, двуxэтaжная диcкотeка для концертов. Новый владелец получит русcкую бaню, сауну, а также трехэтажное гостиничное здание, которое находится в завершении строительства.

Предприниматель отметил, что бизнес только набирает обороты. Просит он за него 10 миллионов 900 тысяч рублей. Кроме того, территорию аквапарка можно купить и просто под дачу.

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