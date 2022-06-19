Окончательное решение: Mango не вернётся в ТЦ Новосибирска

Магазины испанского бренда Mango покинут новосибирские ТЦ

Испанская компания Mango заявила об отказе прямых продаж в России, сообщает издание El País со ссылкой на заявление бренда. Об этом стало известно в воскресенье, 19 июня.

Магазины Mango существовали на российском рынке 23 года, в том числе и в Новосибирске. В настоящий момент компания продает бизнес франчайзинговым партнерам. В заявлении указаны 55 магазинов, которые впоследствии станут франчайзинговыми. Кроме того, Mango приняла решение сохранить рабочие места 800 сотрудников. «Mango прекратит работу в России. Компания достигла соглашения с несколькими франчайзинговыми партнерами о передачи им своего бизнеса», информирует испанское издание, ссылаясь на внутреннее заявление компании. Прекращение прямых продаж означает то, что новых магазинов в торговых центрах открывать больше не будут, а продавать вещи начнут только через Интернет.

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