В Новосибирской области откроют распределительный центр «Ситилинк»

В Новосибирской области откроют распределительный центр «Ситилинк»
В Новосибирской области откроют распределительный центр «Ситилинк»
Вчера, 15:03БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Пятый по счету в России онлайн-ритейлер «Ситилинк» откроется в Новосибирской области. Он будет располагаться в поселке Садовый.

«Ситилинк» начнет обслуживать наш регион, а также Омск, Томск, Иркутск, Кемерово, Алтай, Красноярск. Логистический центр достигает 20 000 квадратов. В нем могут храниться более 50 000 товаров.

«Инвестиции в новосибирский логистический центр на настоящий момент составили 220 млн руб. Склад строился по техническому заданию “Ситилинка” с учётом особенностей работы»,

заявили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе компании.

Напомним, новосибирские магазины H&M планируют распахнуть свои ворота для покупателей в августе 2022 года, но это будет временно в целях распродажи. Сначала откроются федеральные торговые точки в Москве и других крупных городах, а затем уже в Новосибирске. Они будут доступны для посетителей ограниченный период, пока не продадут все вещи по большим скидкам.

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