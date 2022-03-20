В Новосибирске 21 марта откроют «русскую IКЕА»

21 марта в Новосибирске открывается российская сеть магазинов бренда «Hoff». В ассортименте там будет мебель и товары для дома. По-другому этот строительный гипермаркет называют «русской IКЕА». Объявление появилось на официальном сайте компании.
Мебельный магазин откроют на улице Мира №66, недалеко от закрывшейся IКЕА. Раньше участок, на котором построили огромный магазин, принадлежал оловокомбинату. Строительство «Hoff» начали в 2021 году, а завершили его в конце этого же года.
Российская сеть магазинов только набирает свои обороты. Сейчас по всей стране насчитывается 59 торговых точек. Основной ассортимент состоит из мебели бюджетного формата, похожей на аналог IКЕА.