В Новосибирске 21 марта откроют «русскую IКЕА»

Мебельный магазин откроют на улице Мира №66, недалеко от закрывшейся IКЕА. Раньше участок, на котором построили огромный магазин, принадлежал оловокомбинату. Строительство «Hoff» начали в 2021 году, а завершили его в конце этого же года.