В Новосибирске 21 марта откроют «русскую IКЕА»

В Новосибирске 21 марта откроют «русскую IКЕА»
В Новосибирске 21 марта откроют «русскую IКЕА»
Сегодня, 05:57БизнесФото: 2ГИС
Строительный магазин стал одним из популярных в России.

21 марта в Новосибирске открывается российская сеть магазинов бренда «Hoff». В ассортименте там будет мебель и товары для дома. По-другому этот строительный гипермаркет называют «русской IКЕА». Объявление появилось на официальном сайте компании.

Мебельный магазин откроют на улице Мира №66, недалеко от закрывшейся IКЕА. Раньше участок, на котором построили огромный магазин, принадлежал оловокомбинату. Строительство «Hoff» начали в 2021 году, а завершили его в конце этого же года.

Фото:Яндекс

Российская сеть магазинов только набирает свои обороты. Сейчас по всей стране насчитывается 59 торговых точек. Основной ассортимент состоит из мебели бюджетного формата, похожей на аналог IКЕА.

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