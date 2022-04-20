Импортные шубы на 8,4 млн рублей нелегально продавали в Новосибирске

Импортные шубы на 8,4 млн рублей нелегально продавали в Новосибирске
Импортные шубы на 8,4 млн рублей нелегально продавали в Новосибирске
Сегодня, 09:58БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Таможенники нашли меховые изделия, которые нелегально привезли в Новосибирск из Греции, Китая, Турции и Италии.

В одном из магазинов Новосибирска таможенники нашли шубы на 8,4 млн рублей, которые нелегально ввезли в страну из-за границы. Об этом сообщает Сибирское таможенное управление.

Всего в магазине продавали 28 меховых изделий из Греции, Китая, Турции и Италии. На шубах отсутствовали контрольные знаки, которые доказывают таможенное декларирование.

Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты платежей при перевозке товаров через таможенную границу) в отношении владельца магазина. Он, в свою очередь, сразу выплатил 2,1 млн рублей.

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