Импортные шубы на 8,4 млн рублей нелегально продавали в Новосибирске

Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты платежей при перевозке товаров через таможенную границу) в отношении владельца магазина. Он, в свою очередь, сразу выплатил 2,1 млн рублей.