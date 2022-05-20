Новосибирский похоронный дом оштрафовали на 1 млн за подкуп патологоанатома

Новосибирский похоронный дом оштрафовали на 1 млн за подкуп патологоанатома
Новосибирский похоронный дом оштрафовали на 1 млн за подкуп патологоанатома
Вчера, 13:01БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Руководителя похоронного дома «Ритуальное хозяйство» оштрафовали на 1 млн рублей за покупку сведений об умерших у патологоанатома в Новосибирске. Об этом Atas.info сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Судебные приставы взыскали с ритуального агентства 1 000 000 рублей по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (за дату взяток патологоанатому). Врач горбольницы №1 с 2017-2019 годы рекламировал похоронный дом родственникам умерших сибиряков и продавал данные о них.

«Патологоанатома привлекли к уголовной ответственности ещё год назад. Ему присудили также многомиллионный штраф», - уточнили в ведомстве.

В апреле 2022 приставам пришел исполнительный лист о принудительном взыскании штрафа с ритуальщиков. Со счета должника сняли всю сумму задолженности.

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