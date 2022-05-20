Новосибирский похоронный дом оштрафовали на 1 млн за подкуп патологоанатома

Судебные приставы взыскали с ритуального агентства 1 000 000 рублей по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (за дату взяток патологоанатому). Врач горбольницы №1 с 2017-2019 годы рекламировал похоронный дом родственникам умерших сибиряков и продавал данные о них.
«Патологоанатома привлекли к уголовной ответственности ещё год назад. Ему присудили также многомиллионный штраф», - уточнили в ведомстве.
В апреле 2022 приставам пришел исполнительный лист о принудительном взыскании штрафа с ритуальщиков. Со счета должника сняли всю сумму задолженности.