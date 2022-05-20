«Они угрожали»: коллекторское агентство в Новосибирске оштрафовали на полмиллиона

«Они угрожали»: коллекторское агентство в Новосибирске оштрафовали на полмиллиона
«Они угрожали»: коллекторское агентство в Новосибирске оштрафовали на полмиллиона
Вчера, 13:00БизнесФото: Медиахолдинг1Mi

Коллекторское агентство в Новосибирске оштрафовано на полмиллиона за звонки

В Новосибирске коллекторское агентство оштрафовано на полмиллиона рублей за назойливые звонки и угрозы, - УФССП по региону.

Женщина взяла кредит в микрофинансовой компании «Займер». Когда коллекторское агентство «М.Б.А. Финансы» узнало о задолженности, то начало названивать матери должницы.

Они звонили сибирячке 11 раз в месяц, вместо положенных 8-ми, а также угрожали арестом имущества. Агент по телефону утверждал, что если дочь, которая взяла кредит, прописана в доме женщины, то ее имущество опишут в счет долга.

В итоге было признано, что коллекторы нарушают права женщины. УФССП выписал максимальный штраф – 500 тысяч рублей.

Напомним, также микрофинансовую компанию "Займер" в Новосибирске оштрафовали на 150 тысяч за рекламу займов.

Материалы по теме:
Новосибирскпоследние новостиштрафы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы