«Они угрожали»: коллекторское агентство в Новосибирске оштрафовали на полмиллиона

Женщина взяла кредит в микрофинансовой компании «Займер». Когда коллекторское агентство «М.Б.А. Финансы» узнало о задолженности, то начало названивать матери должницы.
Они звонили сибирячке 11 раз в месяц, вместо положенных 8-ми, а также угрожали арестом имущества. Агент по телефону утверждал, что если дочь, которая взяла кредит, прописана в доме женщины, то ее имущество опишут в счет долга.
В итоге было признано, что коллекторы нарушают права женщины. УФССП выписал максимальный штраф – 500 тысяч рублей.
Напомним, также микрофинансовую компанию "Займер" в Новосибирске оштрафовали на 150 тысяч за рекламу займов.