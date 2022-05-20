«Теперь владелец кузбасский бизнесмен»: McDonald’s в России больше не будет

«Для аудитории всегда важен продукт. Если это хороший продукт с тем же качеством, то ему по сути баз разницы как это называется. Я знаю пример в Болотном – там есть столовая комплексного питания, которая сначала работала по франшизе «Вилки-Ложки». Потом владельцы от нее отказалась, переназвались и успешно работают дальше. Таких примеров достаточно, тот же Ростикс. Я думаю, что здесь никто ничего не потеряет, тем более что в Сибирь Макдональдс зашел достаточно поздно, когда уже сформировались другие предложения, и здесь рецептуры останутся, поставщики местные. Я не думаю, что клиентская база куда-то уйдет», – считает эксперт.