«Теперь владелец кузбасский бизнесмен»: McDonald’s в России больше не будет

«Теперь владелец кузбасский бизнесмен»: McDonald’s в России больше не будет
«Теперь владелец кузбасский бизнесмен»: McDonald’s в России больше не будет
Вчера, 10:31БизнесФото: Медиахолдинг1Mi

Эксперт из Новосибирска рассказала, что ждёт McDonald’s под новым брендом

Рестораны сети McDonald’s в России выкупил кузбасский бизнесмен Александр Говор.

Недавно компания официально заявила о том, что продает свой бизнес в России. В четверг, 19 мая стало известно о том, что бизнесмен из Кузбасса Александр Говор стал владельцем всей российской сети американского бренда McDonald’s.

Известно, что предприниматель является владельцем компанией «ГИД», которая управляет 25 ресторанами в городах Сибири, в том числе и в Новосибирске. Как рассказала председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Ильина, именно этот факт поможет сохранить налаженную работу ресторанов. Также Галина Ильина рассказала BFM-Новосибирск, как скажется на работе McDonald’s новое название.

«Для аудитории всегда важен продукт. Если это хороший продукт с тем же качеством, то ему по сути баз разницы как это называется. Я знаю пример в Болотном – там есть столовая комплексного питания, которая сначала работала по франшизе «Вилки-Ложки». Потом владельцы от нее отказалась, переназвались и успешно работают дальше. Таких примеров достаточно, тот же Ростикс. Я думаю, что здесь никто ничего не потеряет, тем более что в Сибирь Макдональдс зашел достаточно поздно, когда уже сформировались другие предложения, и здесь рецептуры останутся, поставщики местные. Я не думаю, что клиентская база куда-то уйдет», – считает эксперт.

При этом представитель бренда запретил использовать название «McDonald’s», а также прежние названия блюд в меню.

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