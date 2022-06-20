Что будет с заводом Coca-Cola в Новосибирске: эксперты дают прогнозы

После заявления руководства компании Coca-Cola об окончательном уходе с российского рынка дальнейших комментариев не последовало. Завод в Новосибирске, где работают около 700 человек, продолжает деятельность в привычном режиме, сотрудникам ничего о дальнейшей судьбе производства пока не сообщили.
Вариант прямой национализации завода вряд ли возможен, для государства это сложно и хлопотно, считает управляющий партнер компании DSO Consulting Сергей Дьячков. Наиболее вероятный сценарий – выкуп производства одним из крупных российских производителей прохладительных и газированных напитков.
"Деньги на покупку они могут занять у государства. Очевидно, что в этой ситуации госбанки будут готовы кредитовать такую сделку. И если даже бизнес не справится с обслуживанием кредита, они заберут предприятие, да и все. Другое дело, смогут ли эти новые производители стать столь же сильными на территории России", - говорит Дьячков.
В качестве возможных покупателей новосибирского завода Сергей Дьячков называет компании "Черноголовка" и "Очаково". К слову, в 2015 году "Черноголовка" приобрела у PepsiCo новосибирский завод по производству и розливу напитков и бутилированной воды "Соболь аква". После этого приобретения "Черноголовка" отказалась от планов строительства завода в промышленно-логистическом парке Новосибирска, куда планировалось инвестировать около 1.5 млрд рублей.
В свою очередь, компания "Очаково" еще в мае вывела на рынок собственную линейку напитков CoolCola, Fancy и Street, названия которых явно перекликаются с наименованиями наиболее популярных напитков американской компании.
Coca-Cola делает уже второе заявление об уходе из России, первое прозвучало в марте текущего года. Но на этот раз очевидно, что решение окончательное, и заводы будут остановлены, уверен главный редактор информационно-аналитического агентства "Центр деловой жизни" Андрей Кузнецов.
"Вопрос в том, перейдут ли российские предприятия Coca-Cola в руки структур, дружественных компании, или окажутся в свободном плавании? Может показаться, что производить газировку дело нехитрое, и заводами сможет управлять какая-нибудь российская компания, которая сумеет наладить выпуск продукции под новыми брендами, - рассуждает Андрей Кузнецов. - При этом ключевой вопрос это, конечно, сырьё. Для Новосибирской области ликвидация такого крупного и экономически активного работодателя не пройдёт бесследно, поэтому если есть риск необходимости реального замещения владельца — властям нужно держать руку на пульсе, не отпуская ситуацию на самотёк".
Между тем, для ресторанного и барного бизнеса исчезновение с рынка продукции Coca-Cola пройдет практически незаметно, считает основатель ресторана "Гуси" Сергей Цуркан, известный так же по заведениям Bistro by GUSI, RED RABBIT, Barbara Bus, FeniiiX.GG. По словам Цуркана, эти напитки используются весьма ограничено для приготовления коктейлей, и у них существует масса аналогов.
"Я думаю, что эту нишу наши производители легко и быстро закроют. В этих напитках нет никакой уникальности", - говорит ресторатор.
Кроме того, Сергей Цуркан обращает внимание на тренд – крафтовые пивоварни Новосибирска одна за другой запускают производство собственного лимонада. Подобная линия с апреля работает и в "Гусях". По словам собеседника редакции, "такие напитки гораздо лучше продаются в наших заведениях, чем Coca-Cola".
Но без "настоящей" Coca-Cola, мы, похоже, в любом случае не останемся. Как заявил российский бизнес-омбудсмен Борис Титов в ходе Петербургского международного экономического форума, продукцию американского концерна можно завозить в страну, используя механизм так называемого параллельного импорта. Так что ярые поклонники этих напитков всегда смогут утолить жажду, вопрос, конечно, только в конечной стоимости этого продукта.
На текущий момент компании Coca-Cola принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Размер российских инвестиций компании превысил 6 млрд долларов.
В Новосибирске завод Coca-Cola HBC Россия работает c 1997 года, поставляет продукцию на территории Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай, а также на Урал и Дальний Восток. В феврале 2022 года пресс-служба компании сообщала, что в 2021 году на новосибирском заводе было произведено 296,2 млн литров напитков. Это на 22,8% больше, чем годом ранее.