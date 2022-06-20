Что будет с заводом Coca-Cola в Новосибирске: эксперты дают прогнозы

"Вопрос в том, перейдут ли российские предприятия Coca-Cola в руки структур, дружественных компании, или окажутся в свободном плавании? Может показаться, что производить газировку дело нехитрое, и заводами сможет управлять какая-нибудь российская компания, которая сумеет наладить выпуск продукции под новыми брендами, - рассуждает Андрей Кузнецов. - При этом ключевой вопрос это, конечно, сырьё. Для Новосибирской области ликвидация такого крупного и экономически активного работодателя не пройдёт бесследно, поэтому если есть риск необходимости реального замещения владельца — властям нужно держать руку на пульсе, не отпуская ситуацию на самотёк".