«Обувь России» закрывает магазины Westfalika в Новосибирске из-за краха бизнеса

«Обувь России» закрывает магазины Westfalika в Новосибирске из-за краха бизнеса
«Обувь России» закрывает магазины Westfalika в Новосибирске из-за краха бизнеса
Вчера, 10:19БизнесФото: Медиахолдинг1Mi

Вдвое меньше магазинов обуви «Вестфалика» стало в Новосибирске

Обувная компания «Обувь России» продолжает закрывать свои магазины Westfalika – в Новосибирской области осталось всего 14 торговых точек.

Новосибирский бренд Westfalika продолжает закрывать свои магазины. Только за последний год с рынка ушли 174 точки, сейчас продолжают свою работу 214 магазинов по всей России. В основном, работающий бренд Westfalika уже выдает только онлайн-заказы.

Все торговые точки Вестфалики принадлежат компании «Обувь России», которая, судя по федеральным новостям, не смогла выплатить долг в 592 млн рублей. Компании пришлось закрыть ряд магазинов, а в оставшихся прибыль колоссально упала, пишет НГС.

Напомним, магазины испанского бренда Mango покинут новосибирские ТЦ. Испанская компания заявила об отказе прямых продаж в России, сообщает издание El País со ссылкой на заявление бренда. Об этом стало известно в воскресенье, 19 июня.

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