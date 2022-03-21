Новосибирцы начали массово избавляться от элитной недвижимости

В Новосибирске спрос на квартиры вырос более чем на треть. Ажиотаж испытывает и рынок недвижимости. Но все же сделки заключать не торопятся, и домовладельцы отказываются продавать квартиры даже после внесенного задатка. В особенности это затрагивает элитную недвижимость.

В Новосибирске спрос на квартиры вырос более чем на треть. Ажиотаж испытывает и рынок недвижимости. Как отметил управляющий партнер «Макромир Новосибирск» Игорь Зеленский, кризис еще только начался. Покупатели хотят приобрести недвижимость, потому что не хотят терять деньги. Однако продавцы поддерживаются такого же плана и не спешат продавать квартиры. Они снимают объявления с продажи, разрывают сделки, чтобы не остаться с деньгами на руках в такой период. Стоит отметить, что владельцы дорогой недвижимости думают иначе. Они считают, что их жилье сейчас просто обесценится, поэтому активно ищут способы избавиться от нее в ближайшее время. При этом эксперт уверен в снижении цен, потому что многие откажутся брать ипотеку под 20%. Инвесторы, которые купили сразу несколько квартир по низкой цене, сейчас уже получили свою прибыль. Они понимают, что если недвижимость не продать сейчас, то потом это будет сделать сложнее. Инвесторы потеряют свою прибыль и в итоге продадут жилье по тем ценам, по которым покупали эти квартиры два года назад. Как уточнил владелец компании Nazarov & Partners Александр Назаров, владельцам элитной недвижимости сейчас лучше не поддаваться панике. Лучше подождать несколько недель, и уже потом понять, как действовать дальше. В выигрышном положении точно окажутся владельцы вторичного жилья, а вот с продажей новостроек сейчас могут возникнуть сложности, пишет НГС.

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