Обыски прошли в управляющей компании «МКС-Новосибирск»

Обыски прошли в управляющей компании «МКС-Новосибирск»
Обыски прошли в управляющей компании «МКС-Новосибирск»
Сегодня, 10:18БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Предположительно, обыск был связан с возбужденным уголовным делом о растрате и присвоении средств.

Вечера, 20 апреля в офисе управляющей компании «МКС-Новосибирск» и дочерней УК «Дзержинец» прошли обыски. Об этом сообщает редакция «Родные берега» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Предположительно, следствие обыскивало компанию в связи с ранее возбужденным уголовным делом по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Выемку документов проводили целый день.

Отметим, «МКС-Новосибирск» является одной из крупных управляющих компаний в Новосибирске. Она обсуживает около 8 миллионов квадратных метров недвижимости.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы