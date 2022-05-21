Магазины Reserved и Sinsay вернулись в Новосибирске 21 мая

Польские бренды одежды Reserved, Cropp, Sinsay и House вернулись в свои бутики в ТРЦ «Аура» в Новосибирске 21 мая. Об этом сообщается на сайте торгового центра.

Магазины зарубежных торговых марок аксессуаров и одежды компании LPP открылись спустя почти 2 месяца после ухода из России. Напомним, сибиряки остались без Reserved, Cropp и других брендов 30 марта 2022 года. Известно, что магазины будут работать под другими названиями. Они сократили их до одной-двух букв. Предположительно, ребрендинг в ближайшее время проведет немецкая фирма Adidas. Представители уже выразили желание вернуться в Россию, но под другим именем – его, по слухам, его уже разрабатывают.

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