Магазины Reserved и Sinsay вернулись в Новосибирске 21 мая

Магазины Reserved и Sinsay вернулись в Новосибирске 21 мая
Магазины Reserved и Sinsay вернулись в Новосибирске 21 мая
Вчера, 15:56БизнесФото: 2ГИС
Польские бренды одежды Reserved, Cropp, Sinsay и House вернулись в свои бутики в ТРЦ «Аура» в Новосибирске 21 мая. Об этом сообщается на сайте торгового центра.

Магазины зарубежных торговых марок аксессуаров и одежды компании LPP открылись спустя почти 2 месяца после ухода из России. Напомним, сибиряки остались без Reserved, Cropp и других брендов 30 марта 2022 года.

Известно, что магазины будут работать под другими названиями. Они сократили их до одной-двух букв.

Предположительно, ребрендинг в ближайшее время проведет немецкая фирма Adidas. Представители уже выразили желание вернуться в Россию, но под другим именем – его, по слухам, его уже разрабатывают.

Материалы по теме:
Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы