Новосибирцам будут предлагать контрафактную одежду, секонд-хенды и «скромную моду»

После ухода брендов новосибирцы переключаются на секонд-хенды и рынки

Привычные сетевые магазины одежды ушли из новосибирских ТЦ, а в маркетплейсы перебрались далеко не все бренды. Так где же все-таки в 2022 году можно купить красивую и качественную одежу, - разбираемся вместе с Atas.info.

Люди из глубинки едут в Новосибирск, чтобы устроить шоппинг. Только вот куда ехать сейчас? Не понятно. Однако альтернативные варианты все же есть. «Новые Известия» попытались разобраться, сколько придется ждать возврата доступной и качественной одежды в торговых центрах. В масс-маркетах Новосибирска осталось малое количество брендов. Когда проходишь мимо закрытых магазинов – становится не по себе. Многие привычные нам бренды просто приостановили свою деятельность, а кто-то заявил, что вовсе не вернется в Россию. Например, несколько месяцев не работают бренды Levi’s, Inditex (Zara, Pull& Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home), Victoria’s Secret, Reebok, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, H& M, UNIQLO, Mango и другие. Продажа вещей из любимых магазинов с заоблачными ценами осуществляется лишь через интернет. Данные Beinopen свидетельствуют о том, что 82% рынка одежды в России — это импорт. Поставки осуществляли из Турции, Китая, Италии, но сейчас логистика нарушена. Многие материалы, например из хлопка, напрямую зависят от Китая, Узбекистана, Туркмении. Модные эксперты делают ставки на многие российские регионы – центр моды можно создать и в Новосибирске. Дело лишь в легкой промышленности, которая только набирает обороты в Сибири. Основатель бренда VERA YAKIMOVA Вера Якимова делится, что в Новосибирске и Екатеринбурге достаточно швейных производств и открывать их очень выгодно. Есть шанс, что региональные города могут стать центрами производств. Для этого имеются высококвалифицированные мастера, а также в сибирские города проще осуществить поставки тканей из Китая. CEO облачного сервиса для малого и среднего бизнеса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев считает, что пустеющие ниши займут сэконд-хэнды, комиссионки и контрафакт. По словам эксперта, это первое, что приходит на рынок при таком запустении и невозможности восстановить логистику, так как эти товары можно быстро и дешево привезти мешками, считает он. «Следующий этап — последовательная миграция брендов. На место столичных европеизированных продавцов, направившихся на запад, придут небольшие региональные», уверен эксперт.

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