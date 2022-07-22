Компания Манцурова требует с мэрии Новосибирска 520 млн руб. за перестройку "Мегаса"

В Арбитражный суд Новосибирской области подан иск к мэрии Новосибирска на сумму 520 млн рублей. Компания, близкая к холдингу "Сибирский гигант", требует признать право собственности на помещения ТЦ "Атриум", которые были построены без разрешения

Общество с ограниченной ответственностью "МСК" через суд требует признать право собственности на здание бывшего ТЦ "Мегас", расположенного в Новосибирске по адресу Ипподромская, 46. Торговый центр начал работу после капитального ремонта в феврале 2022 под новым названием "Атриум" с новыми арендаторами и увеличенной площадью. "Истцом было реконструировано нежилое здание торгового назначения общей площадью 7807,4 кв.м. После реконструкции общая площадь здания увеличена до 8920,5 кв.м. С заявлением о выдаче соответствующего разрешения в управление архитектурно-строительной инспекции истец не обращался", - сообщили редакции Atas.info в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Цена иска рассчитана ООО "Новосибирская оценочная компания" на основании рыночной стоимости коммерческой недвижимости. Исковые требования муниципалитет не признает, добавили в департаменте. В Новосибирске компания «Сибирский гигант» подала иск о самобанкротстве Одним из ключевых учредителей ООО "МСК" является Николай Манцуров – сын Александра Манцурова, экс-депутата Совета депутатов Новосибирска и регионального Законодательного собрания, владельца холдинга "Сибирский гигант". "Мегас" на Ипподромской был открыт в 2004 году и стал первым торговым центром, самостоятельно построенным "Сибирским гигантом". В 2021 холдинг свернул всю свою торговую деятельность, на месте большинства магазинов заработали торговые точки ГК "Лама". Любопытно, что среди учредителей ООО "МСК" есть Татьяна Витухина, однофамилица начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. По данным "СПАРКС", ООО "МСК" располагается в здании ТЦ "Атриум" и занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Компания с уставным капиталом 20 млн рублей начала деятельность в конце 2017 года, численность работников по состоянию на 31 декабря 2021 года – один человек. Чистые активы ООО "МСК" на эту дату составляли 42 846 000 рублей, 2021 год компания завершила с убытком 24 828 000 рублей.

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